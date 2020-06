Der 1. FC Union Berlin setzt auch in der kommenden Saison auf Außenstürmer Marius Bülter. Die Köpenicker zogen die im Leihvertrag mit dem 1. FC Magdeburg vereinbarte Kaufoption und verpflichteten den 27-Jährigen damit fest. Das teilte der Verein am Pfingstmontag auf seiner Internetseite mit. In bislang 28 Bundesligaspielen gelangen Bülter sieben Treffer. Damit ist er der zweitbeste Torschütze der Eisernen in der laufenden Saison. Der neue Vertrag des Stammspielers gilt neben der Bundesliga auch für die 2. Liga.