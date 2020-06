Bild: imago images/Camera 4

Frisch in der Bundesliga bekam Union gleich am ersten Spieltag eine Lektion erteilt. Zwar war die Stimmung bei der Bundesliga-Premiere im Stadion An der Alten Försterei erstligatauglich. Ob dies auch auf die Mannschaft zutrifft, daran zweifelte so mancher nach dem 0:4 gegen Leipzig. Doch auf den ersten Bundesliga-Punkt durch ein 1:1 in Augsburg...