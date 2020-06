Bild: dpa/Michael Sohn

Union vor dem Saison-Endspurt - Noch vier Stationen bis zum Klassenerhalt

12.06.20 | 20:34 Uhr

Die Strecke im Saison-Endspurt wird immer kürzer, noch vier Stationen bis zum Ziel. Das ist für den 1. FC Union in seiner ersten Bundesliga-Saison der Klassenerhalt. Die Ausgangslage ist trotz der sieben sieglosen Spielen zuletzt in der Liga gut. Von Jonas Bürgener



Das Restprogramm des 1. FC Union Berlin meint es gut mit den Eisernen: Die Köpenicker müssen als einziger Verein im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht mehr gegen einen Klub aus den Top Fünf antreten. Dafür bekommen es die Eisernen mit gleich drei direkten Konkurrenten im Abstiegsrennen zu tun. Hinzu kommt, dass Union bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg wartet. Und trotzdem ist die Ausgangslage für die Köpenicker vor den verbleibenden vier Spielen insgesamt gut - gerade im Vergleich zur Konkurrenz. Mindestens drei der letzten vier Gegner sind schlagbar für die Elf von Urs Fischer.



1. Auswärts gegen den 1. FC Köln (Hinrunde: 2:0)

In der Hinrunde feierten die Köpenicker im Aufsteigerduell gegen den 1. FC Köln einen souveränen Sieg, an dem Sebastian Andersson mit einem Doppelpack den wohl größten Anteil hatte. Nach der Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer war es damals das erst dritte Spiel von Kölns neuem Coach Markus Gisdol. Im Anschluss an die Partie im Stadion An der Alten Försterei und an den miserablen Saisonstart legten die Domstädter bis März einen beeindruckenden Höhenflug hin. Die Erfolgsserie wurde nur von Niederlagen bei Borussia Dortmund (1:5) und gegen Ligaprimus Bayern München (1:4) unterbrochen. Alle weiteren Spiele gewann Köln, sodass der FC, trotz schwächerer Ergebnisse zuletzt, drei Punkte vor dem 1. FC Union steht. Ähnlich wie die Eisernen tut sich aber auch der FC nach der Corona-Pause und ohne die Fans schwer. Union geht daher keinesfalls als Außenseiter in die Partie. Wenn es der Fischer-Elf gelingt, das Fehlen des sonst oft spielentscheidenden Publikums auszublenden, hat die Mannschaft von Urs Fischer gute Chancen, den ersten Dreier nach dem Neustart einzufahren. Tipp: Union gewinnt 2:0.

2. Heimspiel gegen den SC Paderborn (Hinrunde: 1:1)

Für den dritten Aufsteiger in dieser Saison ist die Lage weitaus bedrohlicher. Der SC Paderborn ist rechnerisch zwar noch nicht abgestiegen, der Relegationsplatz liegt für das Team von Steffen Baumgart mit acht Punkten aber bereits in weiter Ferne. Es ist also möglich, dass die Ostwestfalen vor der Partie gegen Union bereits abgestiegen sind. An der Spielweise der Paderborner würde das aber kaum etwas ändern. Der SCP spielt unbeeindruckt von der bisherigen Punkteausbeute (nur 20 Zähler) offensiven Fußball im Rahmen seiner Möglichkeiten. Auch gegen die Großen der Bundesliga stellte sich die Baumgart-Elf nicht - wie sonst für Aufsteiger durchaus typisch - hinten rein, sondern attackiert auch gegen große Favoriten wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund früh und offensiv. Neben ligaweitem Respekt wurde diese Spielweise im Hinspiel gegen den BVB mit einem 3:3-Unentschieden belohnt - zuvor hatte Paderborn sogar 3:0 geführt. Auch Union Berlin tat sich im Hinspiel in Paderborn schwer, am Ende stand ein 1:1-Remis auf der Anzeigetafel. Der auf dem Papier leichteste Gegner kann Union auf dem Rasen also ebenfalls gefährlich werden. Und trotzdem haben die Eisernen die bessere Mannschaft und sind gegen den Tabellenletzten der Favorit. Tipp: Union gewinnt 2:1.



3. Auswärts bei der TSG Hoffenheim (Hinrunde: 0:2)

Die TSG Hoffenheim ist der wohl schwerste Gegner im Restprogramm der Köpenicker. Das Hinspiel verlor die Fischer-Elf zuhause mit 0:2. Hoffenheim macht sich als Siebtplatzierter noch berechtigte Hoffnungen auf die Europa League und ist dem VfL Wolfsburg im Rennen um die internationalen Plätze eng auf den Fersen. Nach dem bislang guten Saisonverlauf trennte sich die TSG im Saison-Endspurt überraschend von ihrem Trainer Alfred Schreuder, der sich die Ausrichtung des Vereins in der Zukunft offenbar anders vorstellte als die Führungsetage des Klubs. Für die restlichen Spiele übernimmt daher Marcel Rapp, der zuvor in der Jugendabteilung der TSG tätig war. Er muss die Partie gegen Union mit seiner Mannschaft unbedingt gewinnen, um noch an Wolfsburg vorbeizuziehen. Hinzu kommt, dass Hoffenheim das spielerisch stärkere Team hat. Die Kraichgauer gehen daher als Favorit ins Spiel gegen die Eisernen. Wunschszenario aller Union-Fans: Bei zwei Siegen in den Partien gegen Köln und Paderborn hätte Union die Klasse mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vor der Partie in Sinsheim gesichert und stünde gegen die TSG nicht mehr unter Zugzwang. Tipp: Union verliert 0:2.

4. Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Hinrunde: 1:2)

In dem Fall, dass Union am letzten Spieltag noch nicht das rettende Ufer erreicht hat, könnte es gegen Fortuna Düsseldorf zu einem Endspiel kommen. Die Rheinländer stehen derzeit auf dem Bundesliga-Relegationsplatz, vier Punkte hinter Union und drei Punkte hinter Mainz 05 auf einem Nichtabstiegsplatz. Das Team von Uwe Rösler hat mit Borussia Dortmund und RB Leipzig noch zwei richtig schwere Brocken vor sich und daher das weitaus anspruchsvollere Restprogramm als die Köpenicker. Allerdings ist Düsseldorf bislang besser als Union aus der Corona-Pause gekommen und hat nach dem Neustart aus fünf Spielen sechs Punkte (ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage) geholt. Doch auch gegen Düsseldorf geht Union bei Weitem nicht als Außenseiter ins Spiel, sodass im Notfall auch ein Sieg gegen die Rheinländer den Klassenerhalt bringen könnte. Tipp: Union und Düsseldorf trennen sich 1:1.

