Spiel gegen Bielefeld am 5. Juni 1971 - Hertha und der größte Skandal der Bundesliga-Geschichte

05.06.20 | 12:28 Uhr

Es ist das Finale eines im deutschen Fußball beispiellosen Manipulationsskandals: Am 5. Juni 1971 gewinnt Arminia Bielefeld überraschend bei Hertha BSC. Den Berlinern wurde im Vorfeld der Partie gleich von mehreren Vereinen Geld angeboten. Von Jonas Bürgener

Es ist der größte Skandal der Bundesliga-Geschichte: In der Spielzeit 1970/1971 kommt es zu massiven Spielmanipulationen, an denen diverse Vereine in Deutschlands höchster Spielklasse beteiligt sind. Auch Hertha BSC ist in den Skandal verwickelt, der der Bundesliga kurz vor der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland einen nachhaltigen Image-Schaden zufügen wird.



5. Juni 1971: Der Spieltag

Am 5. Juni 1971 treffen im Berliner Olympiastadion Hertha BSC und Arminia Bielefeld aufeinander. Es ist der letzte Spieltag der Saison 1970/71, anschließend verabschieden sich die Spieler in die Sommerpause. Hinter Hertha liegt eine gute Saison. Das von Helmut Kronsbein trainierte Team wird die Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz beenden - das ist bereits vor der Partie gegen die Ostwestfalen klar. Für die Arminia steht hingegen weitaus mehr auf dem Spiel. Bielefeld befindet sich in großer Abstiegsgefahr. Der Verein braucht gegen den großen Favoriten Hertha BSC einen Sieg, um die Klasse zu halten. Verliert Bielefeld, muss die Mannschaft von Egon Piechaczek den Gang in die zweite Liga antreten und die Offenbacher Kickers hätten stattdessen die Klasse gesichert. Zur Überraschung aller Zuschauer im Olympiastadion gewinnt der Außenseiter das Spiel tatsächlich mit 1:0 - Gerd Roggensack erzielt in der 70. Minute den goldenen Treffer. Auf den Tribünen macht sich Verwunderung breit, einige Fans skandieren "Schiebung, Schiebung!".

06. Juni 1971: Offenbachs Präsident deckt auf

Tatsächlich meldet sich am nächsten Tag – ausgerechnet auf der Feier anlässlich seines 50. Geburtstags - Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas zu Wort. Der Obsthändler ist im Besitz mehrerer Tonbandmitschnitte von Telefonaten mit den beiden Hertha-Spielern Tasso Wild und Bernd Patzke. Die ersten Gespräche datieren auf den 1. Juni. Vier Tage vor dem Spiel bietet Canellas den Beiden 120.000 Mark – wenn Hertha gegen Bielefeld gewinnt. Ebenfalls am 1. Juni trifft sich Tasso Wild am Abend in einer West-Berliner Kneipe mit dem Arminia-Spieler Jürgen Neumann und dem Bielefelder Gastronom Wilfried Schmedtmann. Auch die Delegation der Ostwestfalen bietet Wild vor dem letzten Spieltag der Saison eine große Summe Geld. 200.000 Mark – dieses Mal natürlich für eine Niederlage von Hertha. Horst-Gregorio Canellas weiß von dem nächtlichen Treffen zunächst nichts. Herthas Spieler befinden sich hingegen in einer komfortablen Position. Sowohl bei einem Sieg als auch bei einer Niederlage ist ihnen eine saftige Prämie zum Saisonende sicher. Tatsächlich bringen sie Canellas sogar noch dazu, die Prämie bei einem Hertha-Sieg auf 140.000 Mark zu erhöhen, als sie von der Gegenofferte erzählen. Für Horst-Gregorio Canellas sind Spielmanipulationen nichts Neues. Er ist im Besitz eines ganzen Potpourris an Tonbandmitschnitten von Telefonaten. Für Manipulationen zugunsten der Kickers Offenbach ist bereits viel Geld geflossen. Doch auch Bielefeld hatte in der Spielzeit bereits versucht, das sportlich bescheidene Abschneiden mit finanziellen Mitteln auszugleichen. Am 17. April 1961 erkauft sich der Klub einen 1:0-Sieg gegen Schalke 04 mit einer großzügigen Zahlung von 40.000 Mark an den Ruhrgebietsklub.

Die Monate nach dem Spiel: Nachhaltiger Schaden für Hertha und die Bundesliga

Herthas "Prämie" für die Niederlage gegen Bielfeld holt Defensivspieler Jürgen Rumor – damals nur Reservist bei Hertha – schließlich in einem Berliner Hotel bei der Delegation der Ostwestfalen ab. Nach der Aufdeckung des Manipulationsskandals nimmt Rumor zunächst die Schuld allein auf seine Schultern. Herthas damaliger Vorstand Wolfgang Holst verpflichtet seine Spieler zum Schweigen, will das Ausmaß der Manipulation auch nach der Veröffentlichung der Telefonmitschnitte weiter verheimlichen. Ihm hängt viel am sportlichen Erfolg in der kommenden Saison. Im Falle einer Aufdeckung des gesamten Ausmaßes würde mehreren seiner Spieler eine empfindliche Sperre drohen. Die Hertha-Fans sind von den schmutzigen Geschäften ihrer Spieler im bislang dunkelsten Kapitel der Fußball-Bundesliga enttäuscht. Die Zuschauerzahlen im Olympiastadion sinken merklich. Insgesamt verliert die Bundesliga durch den Skandal in den beiden Folgesaisons zunächst 800.000 und dann sogar 1,3 Millionen Zuschauer in den Stadien.

Das Urteil

Die Ermittlungen dauern lange an und die Wahrheit kommt nur stückweise ans Licht. Schließlich steht fest, dass insgesamt Akteure aus neun Klubs in die Manipulationen verwickelt waren. Arminia Bielefeld, die Offenbacher Kickers, Schalke 04, MSV Duisburg, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Braunschweig und Hertha BSC. Bei den Charlottenburgern werden insgesamt 15 Spieler und Manager Wolfgang Holst gesperrt und mit Geldstrafen belegt. Zahlreiche Akteure werden allerdings nach nur wenigen Monaten begnadigt, oder erhalten zumindest eine Spielerlaubnis im Ausland. Der Image-Schaden hingegen bleibt und die Bundesliga erholt sich nur langsam.