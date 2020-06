Bild: imago images/Bernd König

Hertha BSC vor dem Spiel gegen Leverkusen - Wie Leverkusen Labbadia geprägt hat

18.06.20 | 19:41 Uhr

Hertha BSC steht im Niemandsland der Bundesliga. Dass deshalb die Luft raus sein soll, kommt dem ehrgeizigen Labbadia nicht in den Sinn. Der Trainer trifft auf den Verein, der ihn in den Anfangsjahren seiner Trainertätigkeit geprägt hat. Von Jakob Rüger

Für Bruno Labbadia wird das Heimspiel gegen Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) eine Reise in die Vergangenheit. Das ist vielleicht keine Überraschung, schließlich war Labbadia als Spieler und Trainer bei bislang 13 Vereinen tätig. Doch Bayer Leverkusen war im Sommer 2008 immerhin die erste Trainerstation in der 1. Bundesliga für den Hessen. "Es war damals ein sehr intensives Jahr in Leverkusen mit dem Pokalfinale hier in Berlin", blickt Labbadia auf die nicht gerade einfache Zeit bei der Werkself zurück. "Es war eine ganz wichtige Station in meiner Trainerkarriere. Ich habe mich auf alle Fälle ein ganzes Stück weiterentwickelt, in ganz vielen Facetten".

Von Jupp Heynckes ersetzt

Bruno Labbadia ließ am Rhein attraktiven Fußball spielen, eroberte in der Hinrunde zweimal die Tabellenführung. In der Rückrunde rutsche Leverkusen jedoch bis auf Rang neun ab und der Stern des jungen Trainers schien allmählich zu verblassen. Am Ende der Saison 2008/09 wurde er nach nur einer Spielzeit und dem verlorenen Pokalfinale gegen Werder Bremen (0:1) von Jupp Heynckes ersetzt. "Ich hätte damals schon sehr gern das Wissen von heute gehabt, dann wäre es spannend geworden", sagt Labbadia heute mit einem Schmunzeln. "Ich war zu ungeduldig und wollte am liebsten sofort Deutscher Meister werden. Die Mannschaft war unglaublich talentiert aber hatte noch nicht die Reife. Da hätte ich geduldiger sein müssen".

Die Station Leverkusen hat ihn als Trainer geprägt. Ein Jahrzehnt später ist Labbadia nicht nur reifer, sondern auch geduldiger und ruhiger geworden: "Wir werden immer mal kleine Rückschritte haben, aber das wäre auch Wahnsinn, wenn das alles schon zementiert wäre", sagt er in diesen Tagen über seine Hertha. Bei aller Entwicklung ist eines geblieben: der unglaubliche Ehrgeiz des 54-Jährigen, der auch in der kurzen Zeit in Berlin gezeigt hat, wie schnell er positiv Einfluss auf eine Mannschaft nehmen kann. "Wir haben bis auf eine Halbzeit immer eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt", analysiert Labbadia seine ersten sieben Pflichtspiele. "Da sieht man eine Entwicklung. Wir haben uns auch fußballerisch entwickelt und uns in den letzten Spielen viel mehr Chancen erarbeitet als früher".

Der Menschenfänger

Er ist ein Menschenfänger, der die Spieler für sich und seine Spielidee begeistern kann. Labbadia schafft Nähe und zeigt Empathie. Gerade einmal neun Wochen in Berlin, spricht er über das letzte Heimspiel der Hertha-Routiniers, als wäre er schon jahrelang ihr Trainer. "Es ist schade, dass die Jungs nicht den Abschied bekommen, den sie verdienen", denkt der Trainer an den Abgang von Per Skjelbred, Vedad Ibisevic und Salomon Kalou, die alle am Samstag ihr letztes Hertha-Heimspiel absolvieren. "Ich persönlich wünsche mir, dass die Spieler wieder hier herkommen, wenn wir wieder mit Publikum spielen, um sie dann zu verabschieden". Solche Worte kommen an bei Spielern und Fans.

Zuletzt musste der Trainer intern Klartext sprechen. Niederlagen nerven Labbadia, der zugibt, dass er sich dann am nächsten Tag fühlt, "als hätte ich einen Kater, obwohl ich gar nicht trinke". Was eine Negativspirale mit einem Team machen kann, hat er auch in Leverkusen lernen müssen. Nun will er mit Hertha die Serie von drei Niederlagen beenden. Die Personalsituation bleibt dabei angespannt. Labbadias laufintensiver Powerfußball hat Opfer gefordert. Gleich neun Spieler sind aktuell verletzt. Kein Grund, gegen Leverkusen und Gladbach nicht trotzdem einen Sieg anzupeilen: "Ich glaube daran, auch wenn wir auf zwei bärenstarke Mannschaften treffen, die beide um die Champions League spielen." Das Spiel Hertha kann für Leverkusen im Kampf um die Königsklasse zum entscheidenden Faktor werden. "Ich wäre sehr gern an ihrer Stelle", sagt Labbadia ein wenig wehmütig. Doch bis es soweit ist und er mit Hertha international spielen kann, muss er sich noch gedulden. Eine Eigenschaft, die er dank Bayer Leverkusen vor über 10 Jahren gelernt hat.

