Peter Pekarik ist einer der Gewinner unter Herthas neuem Trainer Bruno Labbadia. Nach dem Neustart ist er wieder Stammspieler und kann sich daher einen Verbleib in Berlin vorstellen. Die Ziele in der kurzen Restsaison formuliert er trotz des Aufschwungs mit Vorsicht.

Peter Pekarik kann sich eigenen Worten zufolge einen Verbleib bei Hertha BSC sehr gut vorstellen. "Wenn ein Angebot kommt, bleibe ich sehr gerne", sagte Pekarik in einer Medienrunde am Dienstag. "Ich fühle mich in Berlin sehr wohl. Ich bin schon acht Jahre hier und absolut zufrieden". Pekarik ist bereits seit 2012 bei Hertha und damit nach Thomas Kraft der dienstälteste Profi im aktuellen Kader.

Mit Pekarik als Rechtsverteidiger in der Viererkette hat Hertha zuletzt dreimal ohne Gegentor gewonnen und beim Champions-League-Kandidat RB Leipzig ein respektables Unentschieden (2:2) geholt. Labbadia gebe der Mannschaft "einen klaren Plan" und rede mit jedem Spieler, betonte Pekarik vor dem Spiel am Samstag bei Borussia Dortmund (18:30 Uhr). Es gelinge der Mannschaft im Kollektiv sowohl in der Offensive als auch in der Defensive zusammenzuarbeiten.

Auch über das Vertrauen, das Labbadia ihm persönlich schenkt, freue sich der Slowake: "Ich genieße die Zeit auf dem Platz. Es macht Spaß und ich habe große Lust auf Fußball. Die Zeit davor war für mich natürlich nicht einfach. Auch wegen der Verletzungen", sagte Pekarik. Er habe die Corona-Pause für eine gute Vorbereitung genutzt.