Der 1. FC Union Berlin muss den Rest der Saison auf den Norweger Julian Ryerson verzichten. Der 22-Jährige zog sich im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (1:4) am Sonntag eine Verletzung im rechten Knie zu. "Das ist ein bitterer Ausfall für uns", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Montag in einer Video-Konferenz mit Journalisten.