"Ich hatte eine unheimlich schöne und erfolgreiche Zeit bei Union Berlin. Doch jetzt freue ich mich, auf ein neues und hoffentlich ebenfalls erfolgreiches Kapitel in meiner Laufbahn", wird Gikiewicz auf der Homepage des FC Augsburg [extern: fcaugsburg.de] zitiert. "Ich bin mir sicher, dass mir die Umstellung schnell gelingen wird, denn Union und FCA ticken in vielen Punkten ähnlich. Das zeigt alleine schon die Fanaktion 'Augsburg Calling', die auch von den Union-Fans gefeiert wird", sagte der Keeper weiter.

Gikiewicz war 2018 vom SC Freiburg zu Union Berlin gewechselt und hatte mit starken Leistungen großen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga in der letzten Spielzeit und am Klassenerhalt in dieser Saison. Insgesamt kommt der Pole auf 75 Pflichtspieleinsätze für die Köpenicker.

Neben der Verpflichtung von Rafal Gikiewicz gab der FC Augsburg am Montag die Transfers von Tobias Strobl (Borussia Mönchengladbach) und Daniel Caligiuri (Schalke 04) bekannt.