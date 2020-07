Bild: imago images/Matthias Koch

Urs Fischer zwei Jahre bei Union Berlin - Schweizer Ruhepol als Erfolgsgarant

01.07.20 | 11:49 Uhr

Urs Fischer feiert bei Union Berlin sein zweijähriges Dienstjubiläum. Unter seiner Regie spielen die Köpenicker äußerst erfolgreich. Dem Aufstieg in die Bundesliga folgte der souveräne Klassenerhalt. Fischer überzeugt mit einem ruhigen Führungsstil und taktischen Kniffen. Von Jonas Bürgener

Mit Stereotypen sollte man in der Regel vorsichtig sein. Zu einfach können die voreiligen Klischeebilder und Verallgemeinerungen widerlegt und entkräftet werden. Und doch treffen sie in manchen Fällen den berühmten Nagel auf den Kopf. Über Schweizer heißt es, sie seien ruhig, gemütlich, ja, fast schon langsam. Unions Trainer Urs Fischer, geboren in Triengen, einer beschaulichen Gemeinde im Schweizer Kanton Luzern, beschreiben diese Charakterzüge ziemlich treffend. Stoisch ruhig gibt sich der 54-jährige Fußballlehrer auf Pressekonferenzen, bei Treffen mit Fans und an der Seitenlinie. Stets freundlich, aber zurückhaltend. Was manch einer im hektischen und quietschbunten Fußball-Geschäft vielleicht als hinderliche oder anstrengende Eigenschaft interpretieren würde, zeichnet Fischer aus. Es macht ihn persönlich erfolgreich und hat auch den 1. FC Union in den letzten beiden Jahren erst in der 2. und jetzt in der 1. Bundesliga glänzen lassen. Ruhe und Gelassenheit sind das Erfolgsrezept der Köpenicker unter Trainer Urs Fischer.

Ewiger Lern- und Arbeitsprozess

"Schlussendlich Klassenerhalt" stand auf den T-Shirts, die pünktlich zum rettenden Spiel gegen Paderborn gedruckt wurden. Schlussendlich. Ein Wort, das Fischer gerne benutzt und an dem man sich bei Union Berlin in der jetzt zweijährigen Amtszeit des Schweizers freudig orientiert. Es zählt das finale Ergebnis, der Tabellenplatz am Ende einer Saison. Alles, was davor passiert, wird als Teil eines ewigen Lern- und Arbeitsprozesses gesehen. Ganze sieben Bundesligaspiele am Stück waren die Köpenicker in der zweiten Rückrundenhälfte in dieser Saison sieglos und rutschten so wieder zurück in den Abstiegskampf. Was bei vielen Vereinen Schnappatmung und aktionistische Reaktionen hervorgerufen hätte, ließ Union kalt. Urs Fischer wehrte sich gegen jegliche Unruhe, die von außen an seine Mannschaft herangetragen wurde und verteidigte sein Team und dessen Leistung, wo es nur ging. Immer wieder betonte der Schweizer, dass das große Ziel Klassenerhalt weiter aus eigener Kraft zu erreichen sei. Und dass seine Schützlinge nur ruhig und konzentriert weiterarbeiten müssten. Schlussendlich behielt er Recht.

In der Heimat immer unterschätzt

Mit 41 Punkten landete der 1. FC Union auf dem elften Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Eine Leistung und Platzierung, auf die im Verein und im Umfeld des Klubs vor der Saison wohl nur die Wenigsten gewettet hätten. "Dass uns der Klassenerhalt auf diese Art und Weise gelingt, damit war wirklich nicht zu rechnen", sagte Kapitän Christopher Trimmel zuletzt. Manager Oliver Ruhnert, mit dem Fischer in seinen zwei Union-Jahren insbesondere bei der Kaderplanung gemeinsam die richtigen Entscheidungen getroffen hat, lobte den Trainer nach dem Klassenerhalt in den höchsten Tönen: "Alle sind mit den Ergebnissen seiner Arbeit hoch zufrieden, dem Unaufgeregten". Da ist es wieder: das Unaufgeregte, das Entschleunigte. Dabei dürften Ruhnert die Leistungen der Unioner in dieser Saison gar nicht so sehr überrascht haben, wie viele andere. Der 47-Jährige weiß, zu welch besonderen Leistungen Fischer eine Mannschaft treiben kann.



Union galt als "unaufsteigbar"

Bereits in der letzten Saison bewies der damals im deutschen Fußball noch unbekannte Trainer, dass seine Art beim Verein im Berliner Südosten erfolgreich sein kann. Jahrelang scheiterten die Eisernen immer wieder auf der Schwelle zum Fußball-Oberhaus, galten gar als "unaufsteigbar". Und auch in der letzten Saison strauchelte Union im Saison-Endspurt gewaltig. Doch nervös wurden sie auch damals nicht. Fischer, der 2018 vom FC Basel nach Berlin kam und in seiner Heimat immer ein wenig unterschätzt wurde, führte die Mannschaft und den Verein erfolgreich durch die nervenaufreibende Relegation gegen den VfB Stuttgart. Als erst dritter Zweitligist nach der Wiedereinführung der Aufstiegsspiele in der Fußball-Bundesliga setzten sich die Köpenicker gegen den Erstligisten durch.

Fischer überzeugt als schlauer Fußballlehrer

Dass für einen solchen Erfolg, der im Anschluss sogar noch durch den souveränen Klassenerhalt getoppt wurde, mit einem kleinen Verein wie Union aber nicht ausschließlich eine ruhige Arbeitsweise genügt, ist nicht nur in Köpenick allen bewusst. Neben seinem besonnenen Führungsstil überzeugt Urs Fischer als schlauer Fußballehrer. Das wurde besonders zuletzt in den Spielen während der Corona-Krise deutlich. Wie kaum ein anderer Verein schienen die Unioner nach dem Neustart durch das Fehlen der sonst oft spielentscheidenden Fans geschwächt. Doch Fischer und seine Elf bewiesen Flexibilität und überzeugten mit taktischen Kniffen. Zwar vertraute der Coach auch in dieser Saison über weite Strecken auf das kampfbetonte Spiel seiner Mannschaft mit langen Bällen und einer stabilen Hintermannschaft, kleine taktische Umstellungen sorgten aber immer wieder für Überraschung bei den Gegnern. Gerade im so wichtigen Spiel gegen den 1. FC Köln, das für Union nach der langen Sieglos-Serie der Befreiungsschlag und die Wende im Abstiegskampf war, entschied sich Fischer für eine mutige taktische Umstellung. Aus der gewohnten Fünfer- machte er eine Vierer-Abwehr-Kette. In der entscheidenden Saisonphase durchaus ein Wagnis, das am Ende aber der Schlüssel zum Erfolg werden sollte.

Weiterentwicklung wird nötig sein

Es war das überzeugende Zeichen, dass Fischer eine Mannschaft auch fußballerisch anpassen und weiterentwickeln kann. Das wird in der nächsten Saison noch nötiger werden, als in der abgelaufenen Spielzeit. Mittlerweile dürfte auch der letzte Bundesliga-Verein festgestellt haben, dass man die Punkte in Köpenick nicht im Vorbeilaufen mitnimmt - große Klubs wie Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach mussten das schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Für die Etablierung in der ersten Liga werden Union Berlin und Urs Fischer den nächsten Schritt gehen müssen. Doch eine Entwicklung voranzutreiben, dazu ist der Schweizer in der Lage. Das hat er bewiesen. Mit Ruhe und Besonnenheit.