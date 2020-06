Drastische Kritik an der Führung des Verbandes kommt vor allem von Bernd Fiedler, Vorsitzender von Stern 1900 in Steglitz: "Zögerlichkeit, keine klaren Ziele, moralische Verwerflichkeit – ich halte Bernd Schultz für führungsschwach." Deutliche Vorwürfe, die auch verbandsintern geäußert werden.

Bis heute hat sich keiner der drei ehemaligen Präsidiumsmitglieder zu den Hintergründen geäußert. Doch nach der Rücktrittswelle begannen die Probleme des Präsidenten erst richtig. Am 29. April ernannte der Verband Sascha K. zum neuen Vizepräsidenten für Soziales. Wenig später wurde öffentlich bekannt, dass Sascha K. im vergangenen Jahr per Strafbefehl wegen Körperverletzung an einem Kind zu einer geringen Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden war.

Selbst aus dem Präsidium gibt es den Vorwurf, der Verband sei zu alt und zu männlich. Doch genau das sei vom Präsidenten offenbar so gewollt. Obwohl der BFV weiblicher werden will und sich Frauen beworben hatten, wurden die Posten der Vizepräsidenten ausschließlich mit Männern besetzt. Für die Kritiker von Bernd Schultz zeigt sich am Fall Sascha K., wie er den Verband führt. Es gebe keine Selbstkritik, keine Aufarbeitung und Probleme werden eher ausgesessen statt aufgearbeitet. Von Schultz selbst heißt es dazu nur: "Wir werden das intern klären."

"Nimmt das Präsidium wirklich noch das wahr, was der Alltag auf den Plätzen ist?", fragt Jörg Wehling. "Deshalb sind wir vielleicht in eine so krisenhafte Situation hineingekommen, weil es unterschiedliche Wahrnehmungen und auch unterschiedliche Reaktionen darauf gibt." 2021 steht die Präsidentenwahl im Berliner Fußball-Verband mit seinen rund 170.000 Mitgliedern an.

Bernd Schultz kämpft um seinen Posten. Auch wenn es noch keinen Gegenkandidaten gibt. Doch bei all den Problemen der letzten Monate, in denen der Verband deutlich an Ansehen verloren hat, bleibt die Frage, ob Schultz der richtige ist, um den BFV in eine moderne Zukunft zu führen.