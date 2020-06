Die Mittelfeldspielerin absolvierte bislang 120 Bundesliga-Partien und durchlief von der U-17 bis zur U-20 die Nationalmannschaften des DFB. Barth soll der jungen Potsdamer Mannschaft in der nächsten Saison mit ihrer Erfahrung helfen.

Neuzugang für Turbine Potsdam: Der Fußball-Bundesligist verpflichtet zur kommenden Saison Merle Barth. Die 26-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen, den sie in dieser Spielzeit als Kapitänin anführt. Über die Vertragslaufzeit machte Potsdam keine Angaben.

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, die auf mich als Teil von Turbine wartet”, wird Barth in einer Pressemitteilung der Turbinen zitiert. "Ich bin überzeugt davon, mit der Mannschaft nächste Saison viel erreichen zu können und möchte meinen Teil dazu beitragen die sportlichen Ziele zu realisieren. Für mich bietet Potsdam ein tolles Gesamtpaket, um mich persönlich und sportlich weiter zu entwickeln. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Turbine-Trainer Matthias Rudolph verspricht sich viel von der Neuverpflichtung: "Wir freuen uns, dass wir so eine erfahrene Spielerin für Turbine Potsdam gewinnen konnten. Sie hat über 100 Bundesligaeinsätze und auch Erfahrung im Führen von Mannschaften. Merle verfügt über ein gutes Auge und kann neben der Spielverlagerung exakte Bälle in die Tiefe spielen. Auf diese Fähigkeiten setzen wir natürlich in der nächsten Saison und erwarten mit ihr eine Stabilisierung unseres Mittelfeldes", sagte Rudolph.