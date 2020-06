imago images/Sven Simon Audio: Inforadio | 12.06.2020 | Stephanie Baczyk | Bild: imago images/Sven Simon

Union Berlin zu Gast beim 1. FC Köln - "Da geht nur: laufen, laufen, laufen!"

11.06.20 | 19:39 Uhr

Der 1. FC Union wartet seit acht Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga, Gegner Köln geht es ähnlich. Stürmer Anthony Ujah freut sich derweil auf die Rückkehr in seine alte Heimat und weiß, worauf es jetzt für Union im Abstiegskampf ankommt. Von Stephanie Baczyk

Jetzt, vor dem Spiel beim 1. FC Köln kommt das Gefühl wieder hoch. Anthony Ujah ist immer noch verliebt. "Ja, ich bin für immer ein Effzeh-Fan", sagt der Stürmer des 1. FC Union mit einem breiten Grinsen. Wobei Ujahs Zuneigung für den Klub aus Köln kein Geheimnis ist, er spricht regelmäßig offen darüber. Der Nigerianer hat von 2012 bis 2015 für den 1. FC Köln gekickt, sein Torjubel mit Maskottchen und Geißbock Hennes ist bis heute in den Köpfen der Fußballfans. Ujah kennt das Rhein-Energie-Stadion in Köln-Müngersdorf, die rot-weiß getränkten Tribünen, die positiv-durchgeknallte Atmosphäre - und die Omas und Opas, die vor dem Spiel verzückt, fast ekstatisch die Effzeh-Schals zur Hymne wedeln. Hier ist es schwer für jeden Gegner. Eigentlich. Denn dieses Mal ist das Stadion leer. "Gut für uns", lacht Ujah. Er weiß es. Die Eisernen und die Kölner haben gerade zwei Dinge gemeinsam: Beide Teams warten auf den ersten Sieg seit dem Re-Start - und beide müssen ohne ihre Fans klarkommen.

"Jetzt müssen wir uns selber pushen"

"Jetzt nach drei, vier Spielen haben wir dieses Gefühl: Naja, keine Fans sind halt keine Fans", sagt Ujah. "Jetzt müssen wir uns selber pushen. Und damit wir diese Atmosphäre in der nächsten Saison wieder haben, müssen wir jetzt alles geben." Union hat am vergangenen Wochenende vielleicht einen Punkt zu wenig mitgenommen im Abstiegskampf - die Berliner präsentierten sich beim 1:1 zu Hause gegen Schalke stark, gerade in der ersten Hälfte, auch wenn Coach Urs Fischer hier und da die letzte Präzision vor dem gegnerischen Tor fehlte. "Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen Köln die richtige Mischung finden", so Fischer. Der Schweizer muss beim Gastspiel am Rhein auf den gelb-gesperrten Robert Andrich im defensiven Mittelfeld verzichten, Linksverteidiger Christopher Lenz ist angeschlagen. Durchaus aus, dass Flügelspieler Marius Bülter wie schon gegen Schalke den Part hinten links übernimmt. "Marius hat’s wirklich gut gemacht", lobt Fischer. "Nicht ganz so einfach, wenn Du dann auf einmal ne Reihe weiter hinten spielen musst. Aber ich glaube, er kannte das auch schon ein bisschen aus Magdeburg. Wir haben uns ausgetauscht, er traute sich das zu."

"Abstiegskampf bedeutet für mich Kampf!"

Aber auch Anthony Ujah hat beim Trainer auf dem Platz gegen die Gelsenkirchener Eindruck hinterlassen. "Hat ein wirklich gutes Spiel gemacht gegen Schalke", sagt Fischer. "War ja auch nicht ganz so einfach, er musste doch lange warten, um wieder von Beginn weg zu spielen. Er macht das toll." Ujah selbst betont einmal mehr, dass "die Mannschaft vor mir kommt." Der Einsatz gegen die Knappen war erst sein achter in dieser Saison von Beginn an. Der Nigerianer zeigt sich trotzdem glücklich. "Bis jetzt kann ich sagen: ich bin zufrieden - mit meinen Einsatzzeiten", so der 29-Jährige, der in dieser Spielzeit zwei Mal getroffen hat. "Aber natürlich will ich mehr Tore schießen, mehr spielen, der Mannschaft mehr helfen."

Gerade jetzt am Ende der Saison, wo jeder Punkt für das große Ziel Klassenerhalt wichtig ist. "Abstiegskampf bedeutet für mich Kampf", sagt Ujah. "Es hat weniger mit Taktik und Qualität zu tun, es geht ums Kämpfen." Der Angreifer kennt sich da aus - sieht Parallelen zu seinen bisherigen Stationen in der Fußball-Bundesliga. "In meiner bisherigen Karriere hier in Deutschland war immer Abstiegskampf, bei jedem Verein, bei dem ich bislang gespielt habe. Das ist nichts Neues für mich. Ich weiß, wie es geht. Da geht nur: laufen, laufen, laufen."

Des Kölners dickes Polster

Der nächste Gegner aus Köln hat in dieser Spielzeit auch schon schlechtere Zeiten erlebt, rutschte nach dem 0:2 aus dem Hinspiel gegen Union auf den letzten Tabellenplatz. Der Start von Trainer Markus Gisdol als Nachfolger von Achim Beierlorzer war durchaus holprig. Aber dann holte das Team beeindruckende acht Siege aus zehn Spielen. Ein dickes Polster, das dem nach der Corona-Pause noch sieglosen Effzeh gerade jetzt hilft: Die Rheinländer sind vor diesem Spieltag Tabellenzwölfter. "32 Punkte werden nicht reichen", analysiert Urs Fischer die tabellarische Situation des 1. FC Union. Er stellt sich auf eine kompakte Kölner Mannschaft ein, die "wirklich gut organisiert und vor allem in der Mittelzone sehr aggressiv ist, eine sehr gute Geschwindigkeit im Umschalten hat. Eine anspruchsvolle schwierige Aufgabe." Für Anthony Ujah ist diese Aufgabe im alten Wohnzimmer eine besondere, er hängt halt immer noch am Effzeh. Aber da ist mittlerweile auch ein bisschen Liebe für den aktuellen Arbeitgeber - oder wie Ujah sagt: "Ich bin einfach froh, in dieser Mannschaft zu sein."

