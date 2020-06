dpa/Michael Sohn Audio: Inforadio | 07.06.2020 | Jakob Rüger | Bild: dpa/Michael Sohn

1:1 im Abstiegskampf - Union kann auch gegen Schalke nicht gewinnen

07.06.20 | 17:57 Uhr

Union Berlin wartet im Abstiegskampf weiterhin auf einen Sieg. Gegen schwächelnde Schalker reichte es nur zu einem 1:1, obwohl die Köpenicker gerade in der ersten Halbzeit lange klar überlegen sind. Überraschend gab es lautstarke Unterstützung einiger Fans.



Der 1. FC Union wartet im Abstiegskampf weiterhin auf einen Sieg. Am frühen Sonntagabend kamen die Berliner gegen kriselnde Schalker nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, obwohl sie gerade in der ersten Halbzeit deutlich überlegen waren. Union konnte somit seit sieben Spielen nicht gewinnen und hat vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.



Kniefall vor dem Anpfiff

Trainer Urs Fischer nahm gegenüber der 1:4-Niederlage in Gladbach gleich vier Änderungen vor. Florian Hübner, der zuletzt gesperrte Robert Andrich, Yunus Malli und Anthony Ujah ersetzen Neven Subotic, Grischa Prömel, Christopher Lenz und Marcus Ingvartsen. Wie auch schon am Samstag vor der knappen 0:1-Niederlage von Hertha in Dortmund knieten auch die Spieler von Union und Schalke vor dem Anpfiff gemeinsam am Mittelkreis, um im Zusammenhang mit dem Tod des US-Amerikaners George Floyd ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen.

Andrichs erstes Bundesliga-Tor bringt die Führung

Die Köpenicker waren von Beginn an die aktivere Mannschaft und erarbeiteten sich schnell die ersten guten Gelegenheiten. Mallis Schuss landete aber genau in den Armen von Schalke-Keeper Alexander Nübel. Nach einem Freistoß von Christopher Trimmel köpfte Ujah den Ball knapp vorbei, stand aber ohnehin im Abseits. Schnell ging es dann nach einem Ballverlust der Schalker. Ujah bediente den mitgelaufenen Robert Andrich genau in den Lauf und der traf mit seinem ersten Bundesliga-Tor zur frühen Führung (11.). Der Treffer wurde von etwa 30 Fans bejubelt, die sich im Wald am Stadion An der Alten Försterei versammelt hatten und die Unioner immer wieder hörbar anfeuerten. Die Polizei war mit zwei Mannschaftswagen vor Ort, sah aber keinen Grund zum Eingreifen, weil die Fans in Kleingruppen zusammenstanden und Abstand hielten. Die Führung der Berliner war verdient, denn das Team von Trainer Fischer kam immer wieder gefährlich vor das Tor. Die Köpenicker nutzten die Lücken, die Schalke ihnen besonders im Mittelfeld bot. Doch Ujahs Schuss aus zentraler Position war nicht platziert genug und daher leichte Beute für Nübel.

Schalke gleicht überraschend aus

Zumindest auf der Anzeigetafel war die Berliner Überlegenheit allerdings kurz darauf dahin, denn Schalke kam aus dem Nichts zum Ausgleich. Daniel Caligiuri leitete den Ball zu Jonjoe Kenny weiter, der Maß nahm und aus etwa 20 Metern mit einem starken Schuss ins lange Eck zum 1:1 traf (28.). Nach dem Ausgleich strahlten die Gäste dann mehr Sicherheit aus, sodass es mit dem Unentschieden in die Kabine ging.

Wenig Torchancen in Halbzeit zwei

Nach der Pause prägten dann vor allem viele Ungenauigkeiten und lange Bälle das Spiel. Gefährliche Szenen im Torraum wie noch in der ersten Hälfte gab es nicht. Unions Keven Schlotterbeck scheiterte aus sehr spitzem Winkel in der Schlussphase noch an Torwart Nübel. Es blieb beim Unentschieden.

Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 05.Juni, 20.30 Uhr SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0) Samstag, 06.Juni, 15.30 Uhr RB Leipzig - SC Paderborn 1:1 (1:0) Bayer Leverkusen - Bayern München 2:4 (1:3) Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 0:2 (0:1) Fortuna Düsseldorf - 1899 Hoffenheim 2:2 (1:1) Samstag, 06.Juni, 18.30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 1:0 (0:0) Sonntag, 07.Juni, 13.30 Uhr Werder Bremen - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0) Sonntag, 07.Juni, 15.30 Uhr Union Berlin - FC Schalke 04 1:1 (1:1) Sonntag, 07.Juni, 18.00 Uhr FC Augsburg - 1.FC Köln 1:1 (0:0) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 30 22 4 4 90:30 +60 70 2. Borussia Dortmund 30 19 6 5 81:35 +46 63 3. RB Leipzig 30 16 11 3 75:32 +43 59 4. Borussia Mönchengladbach 30 17 5 8 57:36 +21 56 5. Bayer Leverkusen 30 17 5 8 56:40 +16 56 6. VfL Wolfsburg 30 12 9 9 42:36 +6 45 7. 1899 Hoffenheim 30 12 7 11 42:50 -8 43 8. SC Freiburg 30 11 8 11 39:41 -2 41 9. Hertha BSC 30 10 8 12 43:51 -8 38 10. FC Schalke 04 30 9 11 10 35:47 -12 38 11. Eintracht Frankfurt 30 10 5 15 49:55 -6 35 12. 1.FC Köln 30 10 5 15 47:57 -10 35 13. FC Augsburg 30 8 8 14 41:57 -16 32 14. Union Berlin 30 9 5 16 35:53 -18 32 15. FSV Mainz 05 30 9 4 17 39:62 -23 31 16. Fortuna Düsseldorf 30 6 10 14 33:60 -27 28 17. Werder Bremen 30 6 7 17 30:63 -33 25 18. SC Paderborn 30 4 8 18 33:62 -29 20 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Sendung: rbb UM6, 07.06.2020, 18 Uhr