2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen - Hertha beendet Niederlagenserie

20.06.20 | 17:25 Uhr

Nach drei Niederlagen in Serie hat Hertha BSC wieder gewonnen. Im letzen Heimspiel der Saison gelang der Mannschaft von Bruno Labbadia ein 2:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Durch den Erfolg rückt Hertha auf den zehnten Tabellenplatz vor.

Für eine erste Torannäherung sorgten allerdings die anfangs dominanten Gäste nach fünf Minuten in Person von Kai Havertz. Doch der Nationalspieler zielte aus 13 Minuten weit über den Kasten. Kurz darauf konnte Hertha-Keeper Rune Jarstein einen Querpass von Moussa Diaby nicht festhalten. Dedrick Boyata wollte den Ball klären, schoss dabei aber Kevin Volland an, von dessen Schienbein der Ball schließlich ins Toraus sprang. Nach 15 Minuten versuchte es Havertz dann sehenswert per Fallrückzieher, stellte Jarstein damit aber nicht vor Probleme.

Cunha in den Winkel

Danach kam Hertha besser ins Spiel und belohnte sich dafür nach 22 Minuten. Nach einem Doppelpass zwischen Krystof Piatek und Dodi Lukebakio kam Cunha an den Ball und zog aus 14 Metern in den linken Winkel ab (22.). Kurz darauf hatte Cunha die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Von Piatek angespielt kam der Brasilianer frei vor Lukas Hradecky zum Schuss, scheiterte aber an der Fußabwehr des Leverkusener Torwarts.

Auch bei Piateks Versuch aus spitzem Winkel war Hradecky auf seinem Posten (36.). Eine Minute später hatte Diaby die große Chance auf den Ausgleich. Nachdem er Jordan Torunarigha enteilt war, zielte der Franzose aus fünf Metern aber am Tor vorbei. So ging es mit der knappen Hertha-Führung in die Pause. In die zweite Hälfte startete Hertha unverändert und hatte nach 54 Spielminuten ein zweites Mal Grund zum Jubeln. Piatek umkurvte Wendell und Hradecky und überließ den Ball schließlich Lukebakio, der aus wenigen Zentimetern einschoss. Hertha blieb spielfreudig, ein weiterer Treffer blieb aber trotz guter Gelegenheiten für Marko Grujic (63., 90+4.) oder Vladimir Darida (73.) aus.

Torunarigha klärt spekatakulär

Die mit Champions League-Ambitionen ins Spiel gegangenen Leverkusenern boten derweil nicht mehr viel. Lucas Alario kam dem Anschlusstreffer nach 76 Minuten noch am nähesten, doch seinen Kopfball über Jarstein hinweg kratzte Torunarigha spektakulär von der Linie. Allerdings verletzte sich der Verteidiger bei dieser Aktion und musste behandelt werden, konnte die Partie aber fortsetzen. So blieb es letztlich beim verdienten Erfolg der Herthaner. Am kommenden Sonnabend tritt Hertha BSC zum letzten Spiel der Saison bei Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Fußball Bundesliga Bundesliga Samstag, 20.Juni, 15.30 Uhr Bayern München - SC Freiburg 3:1 (3:1) RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) 1899 Hoffenheim - Union Berlin 4:0 (3:0) Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg 1:1 (1:1) Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0) FSV Mainz 05 - Werder Bremen 3:1 (2:0) FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1:4 (0:1) 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0) SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:1) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 33 25 4 4 96:32 +64 79 2. Borussia Dortmund 33 21 6 6 84:37 +47 69 3. RB Leipzig 33 17 12 4 79:36 +43 63 4. Borussia Mönchengladbach 33 19 5 9 64:39 +25 62 5. Bayer Leverkusen 33 18 6 9 60:44 +16 60 6. VfL Wolfsburg 33 13 10 10 48:42 +6 49 7. 1899 Hoffenheim 33 14 7 12 49:53 -4 49 8. SC Freiburg 33 12 9 12 44:47 -3 45 9. Eintracht Frankfurt 33 12 6 15 56:58 -2 42 10. Hertha BSC 33 11 8 14 47:57 -10 41 11. FC Schalke 04 33 9 12 12 38:54 -16 39 12. Union Berlin 33 11 5 17 38:58 -20 38 13. FSV Mainz 05 33 11 4 18 44:64 -20 37 14. 1.FC Köln 33 10 6 17 50:63 -13 36 15. FC Augsburg 33 9 9 15 44:61 -17 36 16. Fortuna Düsseldorf 33 6 12 15 36:64 -28 30 17. Werder Bremen 33 7 7 19 36:68 -32 28 18. SC Paderborn 33 4 8 21 35:71 -36 20 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

