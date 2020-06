Union-Sieg hilft Werder in die Relegation

Union Berlin hat die erste Bundesliga-Saison mit einem Sieg beendet. Die Köpenicker besiegten Fortuna Düsseldorf mit 3:0 und verhalfen Werder Bremen dadurch in die Relegation. Ausgerechnet ein Ex-Bremer hatte daran großen Anteil.

Die Union-Hymne lief nicht nur kurz vor Anpfiff in Köpenick, sondern auch rund eine Stunde vorher im Weserstadion. Sozusagen als kleiner Ansporn, denn Werder hoffte auf Schützenhilfe aus Köpenick.

Mit einem Heimsieg hat Union Berlin seine erste Bundesliga-Saison beendet und gleichzeitig entscheidend über Abstieg und Relegation mitbestimmt. Die Köpenicker gewannen mit 3:0 (1:0) und verhalfen den ebenfalls siegreichen Bremern noch in die Relegation. Düsseldorf steigt dagegen in die 2. Liga ab.

Das Spiel begann unspektakulär. Die Düsseldorfer fabrizierten, vielleicht auch der Nervosität geschuldet, einige Fehlpässe. Erst nach einer knappen Viertelstunde waren es die Gäste, die die erste Gelegenheit hatten. Nach einer Ecke köpfte Kaan Ayhan den Ball mit viel Wucht aufs Tor, wo Ken Reichel auf der Linie noch klären konnte.

Die Eisernen sind, wie so oft in dieser Saison, vor allem nach ruhenden Bällen gefährlich. So auch nach einer Ecke von Kapitän Christopher Trimmel, die Joshua Mees zunächst ungenau aufs Tor brachte. Ausgerechnet der Ex-Bremer Anthony Ujah staubte ab und tunnelte Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier zum 1:0 (26.).

Düsseldorf fehlte es an Tempo, wirklich gefährlich kamen die Gäste selten vor das Tor. Auf der anderen Seite blieben auch die Distanzschüsse von Ken Reichel und Grischa Prömel kurz vor der Pause folgenlos.