Für Hertha BSC geht es mit einer Niederlage in die Sommerpause. Bei Borussia Mönchengladbach verloren die Berliner mit 1:2 (0:1). In der ersten Halbzeit waren sie hoffnungslos unterlegen - kämpften sich nach der Pause aber ins Spiel.

Hertha BSC hat im letzten Spiel der Saison seine 15. Niederlage kassiert. Bei Borussia Mönchengladbach verloren die Berliner am Samstagnachmittag mit 1:2 (0:1) - und beenden die Spielzeit damit auf dem zehnten Tabellenplatz.

In der ersten Halbzeit enttäuschten die Berliner auf ganzer Linie. Jonas Hofmann erzielte das frühe 1:0 für die Gladbacher (7.). Hertha hatte Glück, dass die Hausherren ihre vielen Chancen in der Folgezeit allesamt verschluderten. Nach der Pause kam das Team von Bruno Labbadia - auch dank dreier Wechsel - besser in die Partie. Doch Breel Embolo entschied das Duell mit seinem Treffer zum 2:0 (78.). Der Anschlusstreffer von Vedad Ibisevic in der ersten Minute der Nachspielzeit kam zu spät (90.+1).