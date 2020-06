Windhorst hatte die weitere Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe bereits vor einigen Monaten in Aussicht gestellt. Über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor hatte er 2019 in zwei Schritten für 224 Millionen Euro insgesamt 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH Co. KGaA erworben.

Mit dem neuen Paket würden seine Anteile an der KGaA auf rund 60 Prozent erhöht, heißt es im Bericht der "Bild". Gegen die 50+1-Regel verstößt dieses Konstrukt demnach nicht, da die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) sogar komplett in Investoren-Hand liegen darf, sprich: Das Kapital darf im Besitz privater Geldgeber sein. Die Voraussetzung: Die Komplementär-GmbH, die vollständig zur Geschäftsführung berechtigt ist, muss in der Mehrheit beim Verein bleiben.

An seinen Sitzen im Aufsichtsrat soll eine weitere Beteiligung zudem wohl nichts verändern. Es bleibt bei vier von neun Posten, die er besetzen darf. Zuletzt hatte Windhorst den ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann und Klopp-Berater Marc Kosicke berufen.