Bruno Labbadia grinst. "Das gibt es nicht. Das kann doch nicht wahr sein", sagt der Hertha-Trainer und schiebt - als wolle er seine völlige Ungläubigkeit nochmals betonen - in Richtung des Pressesprechers Max Jung fragend hinterher: "Ehrlich?" Retten kann ihn der Mann links neben ihm auf dem Podium aber nicht. Die Statistik sei wohl einwandfrei, mit der einer der Journalisten Labbadia bei der virtuellen Pressekonferenz vor dem Spiel in Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) konfrontiert. Der 54-Jährige hat demnach in seiner langen Trainerlaufbahn zwar mit den unterschiedlichsten Klubs beim BVB gespielt. Gewonnen hat er noch nie.

Und nun? Wird es wohl wieder sehr schwierig. Labbadia hat vor gut einer Woche mit der gesamten Mannschaft das Spitzenspiel der Dortmunder gegen Bayern München gesehen und war - trotz der 0:1-Niederlage - durchaus angetan von der Leistung des Liga-Zweiten. "Lucien Favre macht einen überragenden Job. Wenn man den Punkteschnitt sieht - aber auch, wie sie Fußball spielen. So ein enger Kampf mit Bayern. Da sieht man, was für eine Qualität sie haben."

Und so sagt auch der Trainer: "Wir wollen natürlich gerne unseren Lauf fortführen." Bis auf vier Punkte hat er die vor nicht allzu langer Zeit noch akut abstiegsbedrohten Berliner an den VfL Wolfsburg herangeführt - und damit an die internationalen Plätze. Eine Saison, in der der Klub gefühlt keine Katastrophe ausließ, könnte also am Ende sogar noch in Europa enden. Eine Vorstellung, die nach all dem Erlebten fast ein wenig surreal anmutet.

Für Labbadia selbst liegt der Fokus aber weniger auf der Tabelle. Ihn interessiert die Leistung auf dem Platz. "Wir wollen ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Ich wünsche mir einfach, dass die Mannschaft auf diese Art weitermacht - auch unabhängig vom Ergebnis.", Natürlich sei das nicht außer Acht zu lassen, "aber in der Phase, in der wir jetzt sind, finde ich es auch wichtig, dass die Mannschaft einfach diesen Fußball weiter zeigt." Was ihn auszeichnet? Die Liste ist lang. Das Positionsspiel nennt Labbadia, aber auch Bereitschaft, Miteinander, Herz und Leidenschaft.