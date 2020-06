Boyata war am Samstag kurz vor der Halbzeitpause nach einer Notbremse an Eintracht-Stürmer Bas Dost des Feldes verwiesen worden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Berliner noch mit 1:0. In Folge dessen spielten die Herthaner die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl und verloren das Spiel noch mit 1:4.