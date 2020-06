Bild: imago images/Contrast

1:4-Niederlage - Hertha verliert in Unterzahl deutlich gegen Frankfurt

13.06.20 | 17:23 Uhr

Hertha BSC hat unter Bruno Labbadia die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Blau-Weißen verloren im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Dabei ging Hertha zunächst in Führung, musste aber eine ganze Halbzeit in Unterzahl spielen.

Hertha BSC hat in der Fußball-Bundesliga sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verloren. Die Mannschaft von Bruno Labbadia unterlag den Hessen mit 1:4 (1:0). Zwar ging Hertha zunächst in Führung, musste nach einer Roten Karte für Dedryck Boyata (45. Minute) aber eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielen. In den zweiten 45 Minuten drehte Frankfurt das Spiel und entführt so verdient drei Punkte aus Berlin.

Piatek bringt Herthas Führung - Boyata sieht Rot

In der Anfangsphase entwickelte sich eine ausgeglichene aber wenig ansehnliche Partie. Immer wurde das Spiel wegen kleinerer Fouls unterbrochen. Nach knappen 20 Minuten nahm das Geschehen dann aber Fahrt auf. Zunächst brachte Krzystof Piatek (24. Minute) die Gastgeber in Führung, im Anschluss wurde auch Frankfurt besser. Kurz vor der Halbzeit stoppte Herthas Dedryck Boyata Frankfurts Stürmer Bas Dost auf dem Weg zum Tor und sah wegen der Notbremse zurecht die Rote Karte. Den anschließenden Freistoß vergab Filip Kostic zwar knapp, doch für die zweiten 45 Minuten musste die Labbadia-Elf in Unterzahl weiterspielen.



Frankfurt dreht das Spiel

Tatsächlich kam Frankfurt kurz nach Wiederbeginn zurück ins Spiel, Dost glich in der 51. Minute für seine Mannschaft aus. Nur wenig später legten die Hessen nach: Daichi Kamada spielte im Strafraum gleich drei Herthaner aus, in der Mitte verwandelte Andre Silva mit der Hacke ebenfalls schön zum 2:1 für Frankfurt. Die Eintracht nutzte die Überzahl gut aus und drehte das Spiel verdientermaßen. Und es kam noch schlimmer für Bruno Labbadia und seine Mannschaft: Zunächst erhöhte Evan Ndicka in der 69. Minute nach schöner Vorarbeit auf 3:1, in der 86. Minute sorgte erneut Silva für das 4:1 und den Schlusspunkt dieser Partie.



Sendung: rbb UM6, 13.06.2020, 18 Uhr

Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 12.Juni, 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim - RB Leipzig 0:2 (0:2) Samstag, 13.Juni, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - SC Freiburg 2:2 (2:1) Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 0:1 (0:0) Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:4 (1:0) 1.FC Köln - Union Berlin 1:2 (0:1) SC Paderborn - Werder Bremen 1:5 (0:3) Samstag, 13.Juni, 18.30 Uhr Bayern München - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-) Sonntag, 14.Juni, 15.30 Uhr FSV Mainz 05 - FC Augsburg -:- (-:-) Sonntag, 14.Juni, 18.00 Uhr FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 30 22 4 4 90:30 +60 70 2. Borussia Dortmund 31 20 6 5 82:35 +47 66 3. RB Leipzig 31 17 11 3 77:32 +45 62 4. Borussia Mönchengladbach 30 17 5 8 57:36 +21 56 5. Bayer Leverkusen 30 17 5 8 56:40 +16 56 6. VfL Wolfsburg 31 12 10 9 44:38 +6 46 7. 1899 Hoffenheim 31 12 7 12 42:52 -10 43 8. SC Freiburg 31 11 9 11 41:43 -2 42 9. Eintracht Frankfurt 31 11 5 15 53:56 -3 38 10. Hertha BSC 31 10 8 13 44:55 -11 38 11. FC Schalke 04 30 9 11 10 35:47 -12 38 12. 1.FC Köln 31 10 5 16 48:59 -11 35 13. Union Berlin 31 10 5 16 37:54 -17 35 14. FC Augsburg 30 8 8 14 41:57 -16 32 15. FSV Mainz 05 30 9 4 17 39:62 -23 31 16. Fortuna Düsseldorf 31 6 10 15 33:61 -28 28 17. Werder Bremen 31 7 7 17 35:64 -29 28 18. SC Paderborn 31 4 8 19 34:67 -33 20 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)