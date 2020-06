Bild: imago images/Bernd König

Hertha BSC vor der englischen Woche - Kater ohne Alkohol

14.06.20 | 17:21 Uhr

Die 1:4 Heimniederlage gegen Frankfurt war heftig und trotzdem hat Hertha BSC den Klassenerhalt geschafft. Trainer Bruno Labbadia hat seinen Auftrag erfüllt. Nun bereitet er das Team auf neue Aufgaben vor. Von Jakob Rüger



Es war keine gute Nacht für Bruno Labbadia nach der Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt. Herthas Trainer fühlte sich am Tag danach "wie mit einem Kater, obwohl ich gar nichts trinke". Die Niederlage sorgt dafür, dass der Trainer viel nachdenken muss. "Man sieht, wie wichtig ein Herzstück ist", so Labbadia zum Frankfurtspiel, bei dem er den verletzten Mittelfeldspieler Per Skjelbred im zweiten Durchgang schmerzlich vermisste. "Er war in den letzten Wochen der Stabilisator und ohne ihn fehlte uns die Ordnung." Hertha ist in alte Muster verfallen. "Wir haben nicht so gespielt, wie wir uns das vorstellen", stellt Labbadia klar. Es fehlte eine Struktur im Spiel, es gab keine Ruhe am Ball und in den Zweikämpfen waren die Berliner immer einen Schritt zu spät.

Labbadia muss das Team auch gegen Freiburg wieder umstellen

Die Analyse hat längst begonnen: "Wir sprechen immer wieder ruhig und sachlich Dinge an, die wir verbessern können. Wir haben dem Team Bilder gezeigt, die verdeutlichen, was nicht gut lief." Doch Labbadia weiß auch, es ist ein Prozess, der Hertha ein neues Spielsystem zu geben und die Mannschaft zu verändern. "Es wäre ein Wunder, wenn alles schon so drin wäre", fordert der Trainer Geduld. "Wenn kleine Mosaiksteine ausfallen, dann bekommen wir Probleme, weil das System noch nicht gefestigt ist." Eine feste Startelf kann Labbadia derzeit nicht aufbieten. An jedem Spieltag kommen neue Verletzte hinzu. Eine Konsequenz aus dem engen Spielplan und der ungewohnten Corona-Pause.

Auch gegen Freiburg muss Labbadia sein Team schon wieder umstellen. Skjelbred fällt verletzungsbedingt aus. Flügelflitzer Mittelstädt hat sich mit dem Pfeifferischen Drüsenfieber bis zum Saisonende abgemeldet und Innenverteidiger Boyata fehlt nach seiner roten Karte aus dem Frankfurtspiel. Insgesamt stehen neun Profis nicht zur Verfügung. Langsam gehen Hertha vor allem auf dem Flügel die Spieler aus. Umso bemerkenswerter, dass 20-Millionen-Mann Dodi Lukebakio gegen die Eintracht nicht eingesetzt wurde. Laut Labbadia kein Denkzettel für die schwachen Leistungen des Belgiers zuletzt. Vielleicht bekommt Lukebakio im Breisgau eine neue Chance.

Keine Chance mehr auf Europa

Der SC Freiburg dient Labbadias Hertha derzeit als Vorbild. "In Freiburg wird uns einiges abverlangt werden, Spieler und Trainer wissen genau, was sie tun", so Labbadia, der Freiburgs gewachsene Teamhierarchie und ein klares System unter Chefcoach Christian Streich lobt. "Sie zeigen, welche Ergebnisse man erzielen kann trotz geringerer Mittel. Weil sie einfach wissen, was sie zu tun haben. Und sie wissen, wenn sie das nicht tun, haben sie keine Chance." Anders als Hertha spielen die Freiburger auf Tabellenplatz acht noch um die Chance, an der Europa-League teilzunehmen. Für die Berliner spielt Europa keine Rolle mehr, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge geht es vielmehr darum, zurück in die Erfolgsspur zu finden.

"Jetzt ist die Zeit, sich zu präsentieren."

Labbadia fordert Wiedergutmachung für die schwache zweite Halbzeit gegen Frankfurt. Hertha soll wieder mutig und clever spielen. Pressing und Umschaltmomente sind dem Trainer sehr wichtig: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir sind auf dem richtigen Weg und werden ihn gemeinsam gehen." Für Labbadia geht es außerdem darum, genau zu sehen, auf wen er in der nächsten Saison bauen kann. Jetzt ist die Zeit, sich zu präsentieren. Es sei auch "die Chance für Spieler, die zuletzt hinten dran waren." Und auch der Nachwuchs dürfte in den kommenden Spielen eine Möglichkeit erhalten. Bruno Labbadia will jedenfalls die Spannung auch in den letzten drei Saisonspielen oben halten, auch wenn es für Hertha BSC nach diesem Wochenende sportlich um nichts mehr geht.

