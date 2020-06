Sieben Jahre in Blau-Weiß: Kaum ein Profi ist länger bei Hertha BSC als Per Ciljan Skjelbred - Kämpfer, Leitwolf, Strahlemann. Gebraucht wurde er immer im Mittelfeld. Doch jetzt ruft die Heimat. Von Dennis Wiese

Per Skjelbred ist in den letzten Wochen viel Auto gefahren, allein durch Berlin. Letzte Eindrücke aufsaugen von diesem besonderen Ort, den er nun verlassen wird: "Meine Kinder sind hier groß geworden. Und jetzt? In ein paar Tagen einfach Tschüss sagen? Das fühlt sich komisch an", sagt Skjelbred in einer Skype-Runde am Dienstagmittag. Die blonden Haare hat er zum Irokesen gegelt. Dazu trägt er Dreitagebart und Hertha-blaues Tanktop. Gleich geht es zum Lauftraining auf den Platz.

Skjelbred ist einer, dem ich in all den Jahren immer gerne zugehört habe. Weil er schon immer über den Profi-Tellerrand geschaut hat. Fußball sei das Unwichtigste für ihn. Und doch hat er sich immer verausgabt, in erfolgreichen Zeiten wie 2016, als Hertha lange auf Champions-League-Kurs war und in Krisen, wie zu Beginn dieser Saison. Gerade jetzt, unter Bruno Labbadia war Skjelbred für Hertha enorm wichtig.