Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der Klassenerhalt sollte für Hertha eigentlich nur noch Formsache sein. Vier Spieltage vor Schluss haben die Berliner zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Je früher die Blau-Weißen sich auch rechnerisch aller Abstiegssorgen entledigen, desto schneller können sich die Männer von Trainer Bruno Labbadia auf die "angenehmeren" Herausforderungen der Rest-Saison konzentrieren. Warum also nicht gleich gegen Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) den Klassenerhalt von der To-Do-Liste streichen? Zumal die Konstellation kaum besser sein könnte. Bis auf die Niederlage in Dortmund (0:1) , der ersten nach dem Neustart, hat sich Hertha nicht nur spielerisch, sondern auch ergebnistechnisch gefangen. Die in der Hinrunde wackelige Defensive steht wieder sicherer und vorne sorgen "Oldie" Ibisevic und Kollegen für Torgefahr. Zudem ist Frankfurt des Trainers Lieblingsgegner. Als Coach verlor der gebürtige Darmstädter Labbadia noch keines seiner elf Spiele gegen die Hessen (fünf Siege, sechs Unentschieden).

Doch es gibt ein fettes Aber: Man muss kein Fußballgenie sein, um zu verstehen, dass um Punkte aufzuholen, Siege notwendig sind. Womit wir zur schlechten Nachricht in Sachen Europa-League-Qualifikation kommen. Der Blick auf Herthas Restprogramm: Frankfurt (Heim), Freiburg (Auswärts), Leverkusen (Heim) und Mönchengladbach (Auswärts) lauten die Gegner - puh, das ist hart. Für alle Kontrahenten geht es noch richtig noch um etwas in den verbleibenden Partien: Frankfurt muss wie Hertha noch den Klassenerhalt perfekt machen, Freiburg ist nur zwei Punkte vom internationalen Geschäft entfernt und Leverkusen und Gladbach kämpfen um die Teilnahme an der Champions League. Keines der Teams wird die Punkte abschenken. Was Hoffnung macht: Die Berliner haben unter Labbadia gezeigt, dass sie auch gegen vermeintlich stärkere Gegner mithalten können. In Leipzig gab es ein starkes 2:2 . In Dortmund verloren die Charlottenburger nur knapp mit 0:1. Und als Extra-Motivation könnten man gegen Freiburg einem direkten Konkurrenten um Europa Punkte abluchsen. "Wenn wir die Chance hätten, würden wir zugreifen", sagte der Coach zum Thema Europa. Na dann mal los.

Gleich vorne weg: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Seit Mitte der Woche steht fest, dass der siebte Tabellenplatz für die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation reicht. Da sich im DFB-Pokal-Finale in Berlin (4. Juli) Bayer Leverkusen und Rekordpokalsieger Bayern München duellieren - und beide Teams in der Bundesliga Tabellenplätze inne haben werden, die mindestens zur Europa-League-Teilnahme berechtigen - rutscht der normalerweise für den Pokalsieger vorgesehene Extra-Europa-League-Quali-Platz in die Liga. Und zwar zum Tabellensiebten. Von dem sind die Berliner nur fünf Punkte entfernt - in vier Spielen durchaus aufholbar.

Bruno Labbadia hat mit Hertha einen Weg eingeschlagen, den es sich lohnt weiterzuverfolgen. In den fünf Spielen seit Amtsantritt verhalf der Coach dem 19-jährigen Jessic Nagankam und dem 18-jährigen Lazar Samardzic, beide aus der eigenen Jugend, zu ihren Bundesliga-Debüts. Sobald der große Ergebnisdruck weicht, könnten weitere Nachwuchs-Kicker Spielzeit in Deutschlands höchster Spielklasse bekommen. Marton Dardai (18) beispielsweise, zweitältester Sohn von Hertha-Legende Pal, stand bereits vier Mal im Kader - blieb bislang aber noch ohne Einsatz. Apropos Dardai: Auch Martons älterer Bruder Palko (19), der unter seinem Vater bereits neun Mal in der Bundesliga auflief, im Anschluss aber von Ante Covic aussortiert wurde, trainiert wieder häufiger bei den Profis mit. Möglicherweise gibt es in dieser Saison sogar noch den Gebrüder-Dardai-Doppelpack.

Hertha hat Geld. Punkt. Investor Lars Windhorst kündigte Anfang Juni an, weitere 150 Millionen Euro in den Verein pumpen zu wollen. Die sollen auch in neue Spieler investiert werden. Nur was bringt die ganze tolle Kohle, wenn sich kein Topmann für Hertha interessiert? Geschweige denn sich vorstellen könnte, für die Blau-Weißen zu spielen? Die vier verbleibenden Bundesligapartien sind quasi prädestiniert dafür, nochmal Werbung in eigener Sache zu machen und die aufflackernde Euphorie rund um den Verein mit in den Sommer zu nehmen. Der perfekte Köder für potenziell namhafte Neuzugänge. Ein solcher nimmt schon Kurs auf die Hauptstadt. Lucas Toussart steht ab 1. Juli in Diensten der Hertha. Das Wirrwarr um den Franzosen, der für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Spree wechselte, hat sich geklärt. Der 23-Jährige wird für den französischen Meister nicht wie zuletzt gemutaßt in der erst im Juli fortgeführten Champions League antreten. So steht er den Berlinern zum Vorbereitungsbeginn zur Verfügung.



Vorbei also die Zeiten der grauen Hertha-Maus. Vorbei die Zeiten des Chaos-Klubs. Hertha wird in den kommenden zwei Wochen die Chance geboten, sich als seriöser Klub zu verkaufen, der den offensiv kommunizierten (großen) Zielen tatsächlich gerecht werden kann. Dafür zählt, wie so häufig im Fußball, vor allem die Leistung auf dem Platz. Weitere Siege bedeuten weitere positive Argumente und Schlagzeilen. Dass Hertha BSC in dieser Saison alles war, nur kein "normaler" Bundesligaverein, das zeigt der Blick neben den Rasen. Auch da birgt die Saison-Zielgerade eine Möglichkeit...