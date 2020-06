Bild: imago images/Nordphoto

Hertha erwartet Frankfurt - Bruno Labbadia und das perfekte statistische Omen

11.06.20 | 21:08 Uhr

Gegen Eintracht Frankfurt läutet Hertha BSC einen eng getakteten Saisonendspurt mit vier Spielen binnen 14 Tagen ein. Coach Bruno Labbadia rechnet mit einem starken Gegner - und möchte sich erst mal nicht mit Europa beschäftigen. Von Astrid Kretschmer

Gelassen, zielstrebig, konzentriert. Es ist nicht so einfach, Hertha-Trainer Bruno Labbadia ein Schmunzeln zu entlocken. Es sei denn, man konfrontiert ihn mit überraschenden Fakten. So wie bei der virtuellen Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr). Einem Spiel, in dem das statistische Omen besser nicht sein könnte. Denn Labbadia hat als Bundesliga-Trainer noch nie gegen Frankfurt verloren. Da können die Hessen für den gebürtigen Darmstädter doch kommen. Frankfurt als sein Lieblingsgegner? Kurze Pause und da ist es - ein kleines Schmunzeln: "Wenn man die Ergebnisse sieht, könnte man das denken", so der 54-Jährige. "Ich bin ja gebürtiger Hesse und vielleicht liegt das daran, dass ich ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin und der eine oder andere meiner Brüder schon in früher Kindheit Eintracht-Fan war."

Labbadia: "Haben eine gute Kopfqualität"

Klar ist, dass Hertha gegen Frankfurt mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern kann und will. Mehr als 40 Punkte hätten die Blau-Weißen dann und wären auch rechnerisch auf der sicheren Seite. Doch saubere Bilanz hin oder her: Der Respekt vor der Eintracht ist groß. Die Qualitäten der Hessen seien hinlänglich bekannt, sagt Labbadia. Alles was die Eintracht mache, "tut sie sehr intensiv". Auch bei dem knappen Pokal-Aus gegen die Bayern hätte man gesehen, "dass sie nie aufgeben, dass sie auch vom Kopf her stabil sind". Eine Eigenschaft, die er auch mit dem ungewöhnlichen Begriff einer "guten Kopfqualität" beschrieb. Der Tabellenelfte habe eine gute Entwicklung gemacht. Dabei hätten vor allem die internationalen Spiele in den vergangenen Jahren die Mannschaft reifen lassen. Das habe Frankfurt seiner Mannschaft voraus.

Preetz sieht beeindruckende Comeback-Qualitäten

Michael Preetz sieht es so wie Labbadia. Der Hertha-Manager hat aber noch eine weitere Qualität der Eintracht ausgemacht. "Immer wenn man meint, sie haben ein größeres Problem, sind sie auch jederzeit in der Lage zurückzuschlagen", sagte er - und: "Sie werden eher Selbstvertrauen ziehen aus dem Pokalspiel in München - trotz des Auscheidens." An den eigenen Zielen ändert das freilich nichts. Die Ansage ist klar: "Trotzdem wollen wir gewinnen."

Auch wenn Hertha jüngst beim 0:1 in Dortmund im fünften Spiel die erste Niederlage unter Labbadia kassierte, sah Labbadia durchaus auch Positives. In den Kategorien intensive Läufe und Sprints sei man vorne gewesen. Und auch die defensive Stabilität habe gegen den BVB zu 100 Prozent gepasst. Der Trainer wünscht sich, dass "wir den Weg, geschlossen zu arbeiten und mutig Fußball zu spielen, bis zum Saisonende weiter gehen." Die bisherigen Spiele haben ihm viel Freude bereitet. "So müssen wir weitermachen und in jeder Partie ins Maximum gehen", blickt Labbadia auf die Saisonschlussphase.

Fünf Punkte Rückstand auf Platz sieben

Seit feststeht, dass Bayern München im Pokalfinale auf Bayer Leverkusen trifft, ist auch klar: Der Siebte darf an der Qualifikation zur Europa-League teilnehmen. Während Herthas Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 (Düsseldorf) derzeit zehn Punkte beträgt, sind es bis zu Platz sieben (Hoffenheim) nur fünf Punkte. Mit dieser noch erreichbaren Europa League will Labbadia sich allerdings nicht beschäftigen. "Ich mache mir wenig Gedanken über das, was in vier Spielen ist. Jetzt haben wir Frankfurt", bleibt der 54-Jährige nüchtern - nicht ohne jedoch zu betonen: "Wenn wir die Chance hätten, würden wir zugreifen." Man lasse es auf sich zukommen. "Fakt ist", so Labbadia, "für uns zählt das, was wir schon jetzt machen, auch für die neue Saison."

Plattenhardt könnte spielen, Cunha wohl noch nicht

Auf was es im Saisonendspurt ankommt? "Wie man mit dem Ballbesitz umgeht, wird in den letzten Spielen nochmal wichtiger - und auch das Mentale", sagt Labbadia. Schließlich müssten die Teams es hinbekommen, "alle drei oder vier Tage zu spielen und sich immer wieder hochfahren zu können." Gegen Frankfurt muss er neben den Langzeitverletzten Santiago Ascacibar, Javairo Dilrosun und Luca Netz definitiv auf Marius Wolf, Thomas Kraft und Matthew Leckie verzichten. Für Matheus Cunha (Gehirnerschütterung) und Karim Rekik sieht es nicht gut aus. Dafür steht Linksverteidiger Marvin Plattenhardt wieder zur Verfügung. Auch Niklas Stark hofft noch auf Einsätze in der laufenden Spielzeit. Nach auskurierter Adduktoren-und Hüftverletzung stand der Innenverteidiger gegen Dortmund erstmals wieder im Kader.

Schwierige Situation für Stark

Momentan geht aber kein Weg an dem starken Duo Dedryck Boyata und Jordan Torunarigha im Abwehrzentrum vorbei. "Niklas muss jetzt auf seine Chance warten", sagt Manager Preetz. Er glaubt aber gleichzeitig: "Wenn sie kommt, wird er mit seiner Klasse und seiner Erfahrung in der Lage sein, zuzuschlagen." Schwierige Zeiten für den Nationalspieler Stark. Der zielstrebige Trainer Labbadia kann bei dieser Personalie aber wohl gewohnt gelassen bleiben.

Sendung: rbb UM6, 11.06.2020, 18:15 Uhr