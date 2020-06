Bild: imago images/Poolfoto

Union vor dem Klassenerhalt - Ein taktisches Meisterstück von Urs Fischer

13.06.20 | 21:02 Uhr

Union Berlin beweist in Köln taktische Flexibilität und gewinnt das erste Spiel seit Februar. Mit einem neuen System dominiert Union die erste Hälfte, später sichert eine Umstellung den Sieg. Ein Sieg am Dienstag würde den Klassenerhalt sichern. Von Till Oppermann

Nach Unions Sieg gegen den 1. FC Köln können Rafal Gikiewicz und Felix Kroos doch noch lachen. Sie hauen sich grinsend gegen den Kopf und fallen sich in die Arme. Denn obwohl Kroos mit seinem Fehlpass in der Nachspielzeit dafür sorgte, dass Gikiewicz nach seiner starken Leistung keine weiße Weste behält, machen die Köpenicker mit den drei Punkten aus dem ersten Sieg nach der Coronapause einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Wichtigkeit sei gar nicht in Worte zu fassen, sagt Siegtorschütze Christian Gentner. "Sonst schiebt man das immer vor sich her, sagt, wir brauchen hier noch einen Punkt und da." Stattdessen habe man den Druck auf die Gegner nun enorm erhöht. Der Fehler des eingewechselten Felix Kroos ist eine Ausnahme in Unions konzentriertem Auftritt gegen Köln. Oder wie es Kölns Coach Markus Gisdol formuliert: "Der Gegner hatte mehr Spannung, wollte es mehr."

Union kehrt zurück zur Viererkette

Doch nicht nur die Konzentration haben die Berliner den Kölnern über weite Strecken voraus, auch taktisch ist die Mannschaft von Urs Fischer am Samstag überlegen. "Die Mannschaft hat unseren Plan perfekt umgesetzt", lobt der Trainer. Zu diesem Plan gehört die Rückkehr zur Viererkette in der Abwehr. Fischer opfert einen Innenverteidiger für Yunus Malli, der im 4-1-4-1-System auf der Achterposition spielt. Auch am Anfang der Saison lief Union schon so auf. Kurz danach brachte die Umstellung auf ein System mit drei Innenverteidigern dem Bundesliga-Novizen Stabilität. Union verschaffte sich eine gute Position in der Bundesliga. Nachdem die Unioner nun nach sieben sieglosen Spielen in Serie tief im Abstiegskampf steckten, brauchte die Mannschaft einen neuen Impuls: "Die Viererkette hilft uns vor allem spielerisch", sagt Gentner. Schon in den letzten Wochen versuchte Union immer mehr über Kurzpässe und Ballstaffeten statt mit langen Bällen das Spiel aufzubauen. Oft waren die beiden zentralen Mittelfeldspieler aber auf verlorenem Posten. Zu weit war der Abstand zu den Innenverteidigern und Flügelspielern. Regelmäßig klaffte in der Mitte des Feldes ein riesiges Loch, oder der Gegner konnte leicht eine Überzahl herstellen und so die Hoheit über diesen entscheidenden Bereich des Feldes gewinnen. Der dritte Mann in der Zentrale bringt dagegen zwei Vorteile: Erstens entsteht so keine leicht zu bespielende Lücke vor der Abwehr; zweitens kann die Mannschaft besser durch die Mitte kombinieren.

Köln hat mehr Ballbesitz aber Union die Kontrolle

Auch wenn die Unioner gegen Köln in der ersten Hälfte manchmal zu kompliziert spielen, sieht man, dass die Berliner versuchen, durch die Mitte versuchen ins letzte Drittel zu kombinieren. Erst dann soll der Pass auf die Außen Markus Ingvartsen und Marius Bülter folgen. Es gibt zwar noch lange Bälle, aber deutlich weniger als in der Hinrunde. Nie geht man zu viel Risiko ein. Im Zweifelsfall versuchen die Spieler immer eine Ecke oder einen Freistoß zu bekommen. Auch nachdem ein bereits gegebener Elfmeter durch den Videobeweis zurückgenommen wird. "Wir sind ruhig geblieben und haben konsequent weiter gearbeitet", lobt Fischer. Die Belohnung ist das 1:0 durch Innenverteidiger Marvin Friedrich. Nach – wie sollte es anders sein – einer Ecke kann er völlig ungeblockt mehrere Meter Anlauf nehmen und steigt dann höher als alle am Fünfmeterraum wartenden Kölner. Es ist Kölns erster fataler Fehler, den die Fischer-Elf postwendend bestraft.

Berlin bietet Köln nichts an

Obwohl die Kölner in der ersten Hälfte über 60 Prozent Ballbesitz haben, kontrolliert Union die Partie. Fischers neue Taktik macht in dieser Phase nicht nur Union besser, sondern auch den Gegner schlechter. Unter Gisdol spielt Köln auf Konter und schlägt gerne lange Bälle zwischen Innen- und Außenverteidiger. Im Spiel gegen Hertha BSC war das mehrere Male erfolgreich - und Fischer weiß das. Deshalb formieren sich seine Spieler gegen Köln sehr tief: Konter und Chip-Pässe hinter die Abwehr macht das unmöglich. Den Rheinländern setzt das zu. "Uns fehlen die tiefen Laufwege und Steckpässe, um die Stürmer in Szene zu setzen", analysiert hinterher der Kölner Mark Uth. Durch die zwei Innenverteidiger ist Union automatisch weniger breit aufgestellt. Gemeinsam mit den drei Zentralen im Mittelfeld hält Union so die Mitte eng. Auch die Außenverteidiger Christian Trimmel und Ken Reichel postieren sich relativ mittig. Anders als gegen Hertha, als der 33-Jährige mehrmals alt aussah, spart sich Reichel auf diese Weise Sprintduelle mit dem schnellen Ehizibue. Die Eisernen machen das Feld eng und bieten dem FC die Flügel an. Damit können die unkreativen Kölner wenig anfangen. Uth klagt: "Wir haben Probleme uns Chancen herauszuarbeiten."

Taktische Umstellungen bestimmen den zweiten Durchgang

Markus Gisdol, der Trainer der Kölner, wählt in der Halbzeitpause das richtige Gegenmittel: Er wechselt von einem 4-2-3-1 auf ein 3-5-2-System. Die Einwechslung des Ex-Unioners Toni Leistner als dritten Innenverteidiger erlaubt es den Kölnern mit den Außenbahnspielern Kainz und Ehizibue die freien Räume auf den Abwehrseiten der Berliner zu bespielen. Durch den zweiten Stürmer Anthony Modeste sind jetzt beide Innenverteidiger im Strafraum an einen Gegenspieler gebunden. "Als Köln umgestellt hat, nach der Pause, hatten wir ein bisschen Probleme", gibt Gentner später zu. Immer wieder wird der FC nun nach Flanken gefährlich. Rafal Gikiewicz rettet mit mehreren starken Paraden die Führung. Zwischen der 46. und der 60. Minute gelingt es den Berliner Offensivspielern nicht für Entlastung zu sorgen.

Beirren lassen sie sich davon aber nicht. Weiter baut Union konzentriert durch die Mitte auf, weiter werden große Risiken vermieden, weiter versuchen Bülter und Kollegen im Zweifelsfall einen Eckball herauszuholen. Nach einer dieser Ecken gelingt Gentner dann das 2:0. Diesmal verschläft es Köln, rechtzeitig rauszurücken, nachdem die Mannschaft den Ball aus dem Strafraum zunächst noch klären kann. Bülter hebt den Ball hinter die Abwehr, Gentner schleicht sich weg und trifft. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie konzentriert verteidigt und immer wieder Nadelstiche setzt. Gegen Köln ist das entscheidend, weil es Fischer erlaubt, auf Gisdols Umstellung zu reagieren. Kurz nach dem Tor bringt er Florian Hübner für Reichel und Union kehrt zurück zur Dreierkette. Bülter wird nun vorne nicht mehr gebraucht und spielt jetzt als Flügelverteidiger. Union stopft die Lücken auf den Außen, Köln hat bis zu Kroos' Fehler in der Nachspielzeit keine Chance mehr.

Union kann am Dienstag alles klar machen

Am Ende gewinnt Union verdient. Mit der Viererkette gelingt zwar noch nicht alles. Aber die Mannschaft, bei der in dieser Saison fast immer die selben Spieler gespielt haben, und ihr Trainer Urs Fischer beweisen ihre taktische Flexibilität. "Das war ein sehr, sehr erwachsener Auftritt", sagt Gentner. Er weiß nach über 400 Bundesligaspielen, wovon er spricht und hofft nun, dass noch mehr Punkte bis zum Saisonende dazukommen. "Wer weiß, vielleicht war es nicht mein letztes Tor." Vorher müsste Gentner aber noch seinen Vertrag verlängern. Dafür müssen die Eisernen die Klasse halten. "Dienstag können wir den Sack zu machen", das würde einer Sensation gleichen, so Gentner. Mit einem Sieg gegen Paderborn wäre der Abstieg rechnerisch unmöglich. Dann könnte auch Fischer aufhören zu mahnen. Rechnerisch sei der Klassenerhalt nach wie vor nicht klar. "Von daher brauchen wir nach wie vor Punkte." Seine Leistung an der Seitenlinie hat den Berlinern dabei heute geholfen. Union darf vor dem Spiel gegen Paderborn also zuversichtlich sein.

Sendung: rbb24, 13.06.20, 21:45 Uhr