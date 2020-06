Bild: imago images / Jan Huebner

1:2-Niederlage beim SC Freiburg - Hertha verspielt letzte Chance auf Europapokalteilnahme

16.06.20 | 22:26 Uhr

Hertha BSC hat die letzte Cance auf eine Teilnahme an der Europa League verspielt. Beim SC Freiburg verloren die Charlottenburger mit 1:2 und haben nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf den siebten Tabellenplatz. Tragischer Held war Vladimir Darida, dessen Fehler zum Freiburger Siegtreffer führte.

Der vage Traum vom Europapokal ist für Hertha BSC geplatzt. Beim SC Freiburg kassierten die Charlottenburger eine 1:2-Niederlage und haben somit keine Chance mehr, die Bundesligasaison auf dem siebten Platz zu beenden. Den Führungstreffer von Freiburgs Grifo konnte Vedad Ibisevic noch per Elfmeter ausgleichen, ehe Joker Nils Petersen nach einem Fehler von Vladimir Darida den Siegtreffer erzielte. Durch die dritte Niederlage in Folge ist Hertha nunmehr Tabellenelfter.

Stark und Lukebakio in der Startelf

Nach dem schwachen Auftritt am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt musste Coach Bruno Labbadia etwas umstellen. Für den gesperrten Dedrick Boyata rückte Niklas Stark als Innenverteidiger in die Startelf, für den verletzten Per Skjelbred übernahm Dodi Lukebakio. Erste Gefahr kam nach zögerlichem Beginn in der zehnten Minute auf. Doch einen langen Ball auf Freiburgs Grifo konnte Hertha-Keeper Rune Jarstein problemlos klären. Nun wachten auch die Gäste auf und kamen zu Gelegenheiten. Doch zunächst verzog Vladimir Darida deutlich, anschließend wurde Vedad Ibisevic bei der bis dahin größten Torchance entscheidend beim Abschluss gestört.

Freiburgs Antworten? Ein Kopfball von Robin Koch nach gefühlvoller Ecke, der nur knapp an Hertha Gehäuse vorbei rauschte (21.) und ein vielversprechender Schuss von Roland Sallai aus sechs Metern, den Jordan Torunarigha in höchster Not zur Ecke klären konnte (22.). Neun Minuten später hatte Lucas Höler die Gelegenheit zur Freiburger Führung, er vertändelte den Ball allerdings in aussichtsreicher Position. Daraufhin verflachte das ausgeglichene Spiel und die Teams gingen torlos in die Pause.

Lukabakios Traumtor zählt nicht

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gastgeber. Nachdem Jarstein einen Schuss von Koch nur abprallen lassen konnte, versuchte sich Waldschmidt per Hacke am Nachschuss und scheitere damit am Hertha-Keeper. Nur drei Minuten später lag der Ball erstmals im Netz. Mit einem strammen Schuss traf Lukebakio nach einem schnellen Konter sehenswert aus 25 Metern in den Winkel des Freiburger Tores und feierte ausgelassen. Doch mit Hilfe des VAR blieb Schiedsrichter Tobias Stieler keine andere Wahl, als den Treffer zu annullieren (51.). Darida hatte Schmid zuvor gefoult und sah dafür nachträglich die Gelbe Karte.

Zehn Minuten später lag der Ball erneut im Tor, diesmal allerdings auf der anderen Seite - und mit Bestand. Einen Freistoß vom linken Strafraumeck zirkelte Vincenzo Grifo mit viel Gefühl über die Mauer ins Tor. Jarstein war zwar noch dran, konnte den Ball allerdings nur gegen den Innenpfosten lenken, von wo er ins Tor sprang. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Einen Vorstoß von Rechtsverteidiger Peter Pekarik konnte Koch nur per Foul stoppen, den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitan Ibisevic sicher mit einem kernigen Schuss ins linke Eck (66.).

Daridas Fehler führt zum Gegentor

Kurz darauf hätten Grujic und Darida Hertha in Führung bringen können, doch Schwolow war bei ihren Schüssen jeweils auf dem Posten. Stattdessen klingelte es wieder auf der anderen Seite. Ein Zuspiel von Jarstein versprang Darida, der aufmerksame Nils Petersen luchste dem Tschechen die Kugel ab und schoss frei vor Jarstein zur erneuten Freiburger Führung ein (71.).

Hertha-Coach Labbadia reagierte mit offensiven Wechseln. Für Plattenhardt und Grujic kamen Alexander Esswein und Matheus Cunha. Ernsthaft in Gefahr geriet die Freiburger Führung allerdings nicht mehr. Am nächsten kamen die Gäste dem erneuten Ausgleich in der Nachspielzeit, als Cunha einen Kopfball nach Esswein-Flanke neben das Tor setzte. So blieb es letztlich bei der 1:2-Niederlage. Für Hertha BSC geht es nach der dritten Niederlage in Folge am kommenden Sonnabend um 15:30 Uhr weiter. Zum letzten Heimspiel der Saison empfangen die Blau-Weißen Pokalfinalist und Champions League-Aspirant Bayer Leverkusen im Olympiastadion. Sendung: Inforadio, 16.06.2020, 20:24 Uhr

Fußball Bundesliga Bundesliga Dienstag, 16.Juni, 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0 (2:0) Dienstag, 16.Juni, 20.30 Uhr Werder Bremen - Bayern München 0:1 (0:1) SC Freiburg - Hertha BSC 2:1 (0:0) Union Berlin - SC Paderborn 1:0 (1:0) Mittwoch, 17.Juni, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 -:- (-:-) Mittwoch, 17.Juni, 20.30 Uhr Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 -:- (-:-) RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf -:- (-:-) Bayer Leverkusen - 1.FC Köln -:- (-:-) FC Augsburg - 1899 Hoffenheim -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 32 24 4 4 93:31 +62 76 2. Borussia Dortmund 31 20 6 5 82:35 +47 66 3. RB Leipzig 31 17 11 3 77:32 +45 62 4. Borussia Mönchengladbach 32 18 5 9 61:38 +23 59 5. Bayer Leverkusen 31 17 6 8 57:41 +16 57 6. VfL Wolfsburg 32 12 10 10 44:41 +3 46 7. SC Freiburg 32 12 9 11 43:44 -1 45 8. 1899 Hoffenheim 31 12 7 12 42:52 -10 43 9. FC Schalke 04 31 9 12 10 36:48 -12 39 10. Eintracht Frankfurt 31 11 5 15 53:56 -3 38 11. Hertha BSC 32 10 8 14 45:57 -12 38 12. Union Berlin 32 11 5 16 38:54 -16 38 13. 1.FC Köln 31 10 5 16 48:59 -11 35 14. FC Augsburg 31 9 8 14 42:57 -15 35 15. FSV Mainz 05 31 9 4 18 39:63 -24 31 16. Fortuna Düsseldorf 31 6 10 15 33:61 -28 28 17. Werder Bremen 32 7 7 18 35:65 -30 28 18. SC Paderborn 32 4 8 20 34:68 -34 20 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)