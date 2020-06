Union-Coach Urs Fischer wechselte nicht nur drei Mal in seiner Startelf, sondern änderte zusätzlich sein System: Statt mit einer Dreier- agierten die Köpenicker mit einer Viererabwehrkette. Das tat den Berlinern sichtlich gut. Die Gäste attackierten die Kölner schon früh in deren Hälfte und provozierten Abspielfehler. Bei eigenem Ballbesitz suchten die Eisernen den schnellen Weg nach vorne. Nach guter Anfangsphase fiel der erste Unioner Treffer trotzdem erneut nach einem Eckball. Die Führung durch Innenverteidiger Marvin Friedrich (39. Minute), der seine Gegenspieler übersprang und wuchtig einköpfte, war verdient.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. Die Gastgeber kamen deutlich entschlossener und offensiver aus der Kabine, Union-Keeper Rafal Gikiewicz musste seine immer wieder unsortierte Abwehr mehrfach retten. Als alles auf einen baldigen Kölner Ausgleich hindeutete, schlugen die Berliner zu. Trimmel brachte erneut einen Eckball in den Strafraum. Die Kölner konnten zunächst klären, doch den zweiten Ball chippte Marius Bülter wunderschön auf Christian Gentner, der mit der Brust annahm und unhaltbar unter die Latte abschloss (67.)

Die Berliner hatten das Spiel in der Folge unter Kontrolle. FC-Stürmer Cordoba erzielte in der Nachspielzeit (90.+2) zwar noch den Anschlusstreffer, das änderte aber nichts mehr am Köpenicker Sieg. Am kommenden Dienstag (20:30 Uhr) können die Berliner gegen Paderborn den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen.

