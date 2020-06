Die beiden Union-Spieler hatten nach dem gesicherten Klassenerhalt nach einem 1:0-Sieg gegen den SC Paderborn "offenkundig gegen allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzstandards" sowie insbesondere gegen das DFL-Konzept verstoßen, teilte die DFL am Freitag mit. Erkennbar sei das auf Videos unter anderem in sozialen Netzwerken.

Die Köpenicker hatten am Dienstag mit dem Sieg gegen das nun als Absteiger feststehende Paderborn den Verbleib in der 1. Bundesliga auch rechnerisch besiegelt. Im Anschluss an die Partie hatten einige Spieler und Verantwortliche mit vor dem Stadion An der Alten Försterei wartenden Fans gefeiert. Die aktuell geltenden Abstandsregeln waren dabei nicht eingehalten worden.



Laut DFL hat der 1. FC Union mitgeteilt, "dass beide Spieler aktuell und weiterhin von der Mannschaft isoliert werden, bis jeweils zwei negative Tests auf das Coronavirus durchgeführt wurden". Ein Einsatz von Kapitän Trimmel und Stürmer Becker beim anstehenden Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) ist daher unwahrscheinlich.

Über die Höhe der Strafen gibt die DFL in Vertragsstrafenverfahren "grundsätzlich keine Auskunft", wie es hieß. Klub und Spieler können innerhalb von fünf Tagen Beschwerde einlegen.