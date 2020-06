Christopher Trimmel: Natürlich sehr groß. Wir waren in den Wochen vor dem Spiel gegen Köln schon ein bisschen unter Druck. Wir wussten zwar, dass wir auch weiterhin alles in der eigenen Hand hatten, haben aber einfach nicht die richtigen Resultate geholt. Gleichzeitig hat die Konkurrenz ständig gepunktet und gewonnen - es wurde alles immer enger. Das Spiel beim 1. FC Köln war deswegen ganz, ganz wichtig. Da waren wir dann schon sehr froh, dass wir gewonnen haben. Dadurch konnten wir mit einem positiven Gefühl nach Hause fahren. Nach dem Sieg gegen Paderborn ist dann schon einiges abgefallen. Wir haben innerhalb der Mannschaft gespürt, was wir erreicht haben. Mit dem Klassenerhalt in dieser Form hat vor der Saison niemand gerechnet. Das ist schon unglaublich und ein sehr gutes Gefühl.

Für mich ist es der größte Erfolg in meiner Karriere. Das muss ich so einfach betonen. Man muss einfach bedenken, wie anstrengend diese Saison war. Es war sehr hart, wir mussten wirklich in jedem Spiel und in jeder Sekunde an unsere Leistungsgrenze gehen. Wir haben ungelogen immer alles rausgehauen (schmunzelt). Natürlich gab es auch Spiele, in denen wir mal eine Klatsche bekommen haben - dass das so kommen würde, wussten wir aber bereits vor der Saison. Die Qualität in der Bundesliga ist eben eine andere als in der zweiten Liga. Von daher ist es für mich schon der bislang größte Erfolg. Vor der Saison arbeitet man sowohl für sich persönlich als auch für die Mannschaft ein Ziel heraus. Das war natürlich der Klassenerhalt. Dass uns das aber auf diese Art und Weise gelingt, damit war wirklich nicht zu rechnen.

Sie haben in Ihrer Karriere schon einiges erlebt. Wie würden Sie den Klassenerhalt mit Union in dieser Saison einordnen?

Da kam viel zusammen, auch die Emotionen haben eine große Rolle gespielt. Es war eine Fehlerkette und ich war nicht der alleinige Schuldige - auch das wurde kommuniziert. Aber natürlich bereut man so etwas. Zum Glück hat es ein glimpfliches Ende genommen. Aus solchen Situationen muss man lernen. Rückblickend hätte ich es natürlich nicht so gemacht, hätte abgewartet bis der Ordnungsdienst da und der Abstand zu den Fans sichergestellt ist.

(Schmunzelt) Nein, weder Spieler aus Bremen noch aus Düsseldorf. Das macht man auch nicht. Wir sind alle Profis genug und jeder weiß, dass man unseren Verein nicht beeinflussen kann oder zusätzlich motivieren muss. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir immer alles geben. Das war auch in Hoffenheim so, da hatten wir aber leider einen schlechten Tag. Wir wollen jetzt definitiv gewinnen und werden unsere bestmögliche Leistung zeigen. Das beweisen wir aber nicht einer anderen Mannschaft, sondern uns selbst.

Trotzdem hatte man den Eindruck, dass in Sinsheim bereits ein bisschen die Spannung gefehlt hat. Was spricht dafür, dass man am Wochenende Union noch einmal mit all dem erlebt, was die Mannschaft in dieser Saison ausgezeichnet hat?

Man muss schon sagen, dass wir letzte Woche, unabhängig vom Klassenerhalt, eine englische Woche hatten. Es war schon sehr anstrengend. Hinzu kommt, dass wir mit Hoffenheim noch gegen eine der Topmannschaften in der Liga gespielt haben. Die sind einfach sehr gut. Außerdem war bei uns auch nicht alles schlecht. Gerade in der ersten Hälfte hatten wir zwei gute Chancen. Der Unterschied war, dass Hoffenheim seine Möglichkeiten effektiv genutzt hat. Deshalb lagen wir auf einmal bereits zur Halbzeit mit 0:3 hinten. Diese Woche war ruhiger, wir konnten uns wieder besser auf die Begegnung vorbereiten und spielen zuhause. Vor dem Spiel gegen Düsseldorf sind also schon mehr Dinge dabei, die für uns sprechen.