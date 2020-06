Union-Leihspieler Keven Schlotterbeck wird nach der Saison wie vereinbart zum SC Freiburg zurückkehren. Das bestätigte der Manager des Berliner Fußball-Bundesligisten, Oliver Ruhnert, am Mittwoch. "Er geht mit einem ganz großen weinenden Auge von uns weg. Aber das ist Part of the Deal. Die Kollegen in Freiburg und ich haben uns darauf verständigt", sagte der 47-Jährige.

Die Köpenicker hatten Schlotterbeck für eine Saison und ohne Kaufoption vom SC Freiburg ausgeliehen. Der 23-Jährige entwickelte sich bei den Berlinern zu einem Leistungsträger. Der Abwehrspieler absolvierte bisher 25 Pflichtspiele für Union. "Die Leihe war super erfolgreich, eine absolute Win-win-Situation für beide", betonte Ruhnert.

Unterdessen könnte Routinier Christian Gentner auch in der kommenden Saison noch für Union spielen. "Ich möchte gern noch weiter Fußball spielen. Der Körper gibt es noch her", sagte der 34-Jährige, der im Sommer vergangenen Jahres vom VfB Stuttgart in die Hauptstadt gewechselt war. In den nächsten Tagen werde entschieden, in welche Richtung es gehe, so Gentner weiter.

Die Wertschätzung für den Mittelfeldspieler ist groß in Köpenick. "Er gehört sicher mit zu den Spielern, die einen großen Anteil an diesem Saisonverlauf haben", sagte Ruhnert - und: "Hut ab vor diesem Spieler." Ob er bereits an einem möglichen Vertragsentwurf für Gentner arbeitet, ließ er sich jedoch nicht entlocken.