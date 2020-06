Bild: dpa/Moritz Müller

Unions Bülter vor dem Spiel gegen Schalke - "Es wird ein Kampfspiel, dafür ist unser Team wie gemacht"

03.06.20 | 20:19 Uhr

Am Sonntag trifft Union auf Schalke 04. Marius Bülter glaubt, dass es genau das richtige Spiel zur richtigen Zeit sein könnte. Der Außenstürmer hat den Glauben an den Klassenerhalt seinen eigenen Worten zufolge nicht verloren.

Am letzten Wochenende gab Union Berlin bekannt, dass der Verein den Außenstürmer Marius Bülter fest vom 1. FC Magdeburg verpflichtet hat. Der 27-Jährige ist in der laufenden Spielzeit Unions zweitbester Torschütze, bereits im Winter hatte der Verein deutlich gemacht, dass man ihn gerne langfristig an sich binden wolle. Am Mittwoch sprach Bülter in einer Medienrunde unter anderem über...



…die Ursachen für das Leistungstief der Mannschaft. Wir mussten mit Bayern München und Borussia Mönchengladbach gegen zwei Topmannschaften in der Liga spielen. Gegen Hertha hatten wir keinen guten Tag. Das Spiel gegen Mainz war besonders, weil wir lange Zeit in Unterzahl gespielt haben - und trotzdem haben wir dort noch verdient einen Punkt geholt. Insgesamt hatten wir aber nicht mehr die Organisation in unserem Spiel, die uns vor der Pause ausgezeichnet hat. Auch die Umschaltsituationen haben wir nicht mehr so gut gespielt. Wir haben aber trotzdem weiterhin eine gute Ausgangslage. Wir haben den Glauben an uns noch nicht verloren. Obwohl wir in den letzten Wochen keine guten Ergebnisse eingefahren haben und unser Spiel nicht gut war. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist weiterhin gut. Vielleicht brauchen wir nur das eine Erfolgserlebnis, an dem wir uns hochziehen können.

…den kommenden Gegner Schalke 04. Schalke ist in einer ähnlich schwierigen Situation wie wir. Sie haben fußballerisch ebenfalls sehr wenig gezeigt. Es ist schwierig zu beurteilen, ob das für eines der beiden Teams ein Vor- oder Nachteil ist. Es wird sicherlich ein ekliges Spiel, ein richtiges Kampfspiel. Dafür ist unsere Mannschaft eigentlich wie gemacht. Wenn wir es schaffen, diese Qualität umzusetzen, haben wir eine große Chance die Partie auch zu gewinnen. Wir haben das Selbstvertrauen zu sagen, dass wir Schalke unbedingt schlagen wollen.

…den Abstiegskampf im Saisonendspurt. Der wichtigste Faktor ist, dass wir als Mannschaft weiter zusammenhalten und die positive Stimmung im Team beibehalten. Wir dürfen den Glauben an den Klassenerhalt nicht verlieren. Natürlich sind wir auf Erfolgserlebnisse angewiesen, das würde uns schon sehr guttun. Ich bin mir aber sicher, dass wir es schaffen werden.

…die Rollen von Trainer Urs Fischer im Abstiegskampf. Es gibt uns Spielern ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass der Trainer schon die eine oder andere Krise im Fußball erlebt hat. Natürlich versucht er, uns das Selbstvertrauen wieder zurückzugeben. Wir merken, dass er weiter an uns glaubt und dass wir es gemeinsam schaffen können. Das tut, in einer Phase, in der es nicht so läuft, natürlich gut. Es ist wichtig, einen so erfahrenen Trainer zu haben.

…die fehlenden Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei. Natürlich fehlen uns die Fans. Das Thema wurde aber bereits in den letzten Wochen viel thematisiert, wir können die Situation leider nicht ändern. Wir sollte daraus deshalb lieber etwas Positives ziehen: Wir können uns gegenseitig während des Spiels viel besser coachen und motivieren.

…die Diskussionen um Stürmer Sebastian Polter. Das war in der Mannschaft eigentlich kein großes Thema. Mittlerweile sprechen wir nicht mehr darüber. Das ist eine Sache zwischen Sebastian Polter und dem Verein. Wir als Mannschaft halten uns da dementsprechend raus.

…seine gute Entwicklung bei Union. Ich habe diese schnelle Entwicklung ehrlich gesagt auch nicht unbedingt erwartet. Das hängt aber mit vielen Faktoren zusammen. Harte Arbeit zahlt sich am Ende eben doch immer aus, das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt. Aber auch Glück spielt eine Rolle. Ich war nicht verletzt und der Trainer hat mich spielen lassen.

Sendung: rbbUM6, 03.06.20, 18 Uhr