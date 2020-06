Jubel bei Union Berlin: Die Köpenicker haben den SC Paderborn mit 1:0 (1:0) bezwungen - und sich so bereits zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. Paderborn hingegen steigt ab. Ein Eigentor sorgte für die Entscheidung.

Union Berlin spielt auch in der nächsten Saison in der Bundesliga: Durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Paderborn machte das Team von Trainer Urs Fischer am Dienstagabend den Klassenerhalt perfekt. Ein Eigentor von Ben Zolinski in der ersten Halbzeit sorgte für die Entscheidung im Stadion an der Alten Försterei (27.).

Union übernahm von Beginn an die Kontrolle. Sebastian Andersson und Grischa Prömel kamen zu ersten kleineren Chancen - ihre Abschlüsse gerieten jedoch noch zu schwach (2. Minute/9.). Drei Minuten später wurde es dann aber richtig brenzlig: Ken Reichel zog aus halblinker Position ab, Leopold Zingerle parierte - und auch den Nachschuss brachte er nicht am SC-Keeper vorbei (12.). Geschlagen wurde Zingerle dann aber schließlich vom eigenen Stürmer: Nach einem Freistoß von Union-Kapitän Christopher Trimmel verlängerte Ben Zolinski den Ball ins Tor der Paderborner (27.) - zum 1:0 für die Köpenicker.

Das verwaltete Union fortan vor allem. Paderborn erlebte schon in den Minuten vor der Pause einen leichten Aufwärtstrend und setzte ihn danach fort. Es war nun ein Spiel auf Augenhöhe - und niedrigem Niveau. Wirkliche Chancen konnte sich der Tabellenletzte im Stadion an der Alten Försterei weiterhin nicht erspielen. In der 72. Minute hätte Robert Andrich dann fast für die Entscheidung gesorgt, doch der Ball des Sechsers von Union klatschte an den Pfosten. So blieb es eng und spannend bis zum Schlusspfiff. Nach diesem konnte Union den Klassenerhalt feiern. Paderborn ist hingegen in die zweite Liga abgestiegen.