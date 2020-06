So schlecht es einem geht, es gibt immer jemanden, dem es noch schlechter geht. Der FC Schalke 04 wollte eigentlich in die Champions League - und ist plötzlich der Krisenklub der Liga. Elf Spiele ohne Sieg, Königsblau befindet sich im freien Fall. "Die haben eine ähnlich beschissene Situation wie wir", analysiert Bülter und sein Trainer Urs Fischer ergänzt: "Für beide Mannschaften gilt in etwa das gleiche. Es kommt auf die kleinen Aktionen im Spiel an." Beim Krisengipfel der beiden schlechtesten Teams seit der Corona-Zwangspause geht es für beide um viel.