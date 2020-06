Bild: doa/Getty/Stuart Franklin

Unions Punktgewinn gegen Schalke in der Analyse - Der weise Herr Fischer

07.06.20 | 19:52 Uhr

Der 1. FC Union Berlin spielt 1:1 gegen den FC Schalke 04 und zeigt dabei zwei Gesichter. Warum eines davon relativ neu ist und Hoffnung für die Zukunft macht. Und warum Urs Fischer ganz offenbar weiß, wovon er spricht. Von Ilja Behnisch

"Es geht um Kleinigkeiten, die du für dich entscheiden musst, um dir Mut für die nächste Aktion zu geben", hatte Union-Trainer Urs Fischer in der Pressekonferenz vor der Partie gesagt und damit womöglich auch sich selbst gemeint. Denn während die Startelf der Eisernen in der so erfolgreichen Hinrunde ungefähr die Beständigkeit von Luther-Thesen hatte, wechselte der Schweizer zuletzt häufiger. So auch am Sonntagabend gegen den FC Schalke 04.

Gravierende Änderungen in der Startelf

Florian Hübner verteidigte für Neven Subotic, der zuletzt sowohl im Spielaufbau als auch im Timing seiner Zweikämpfe eine ungewöhnliche Fehlerquote aufwies und ebenso auf die Bank musste wie Außenstürmer Marcus Ingvartsen, für den Edeltechniker Yunus Malli von Beginn auflief. Zudem fehlte Linksverteidiger Christopher Lenz gleich gänzlich im Kader. Marius Bülter rückte auf dessen defensivere Außenposition. Den dadurch freien Platz im Dreiersturm übernahm Anthony Ujah.

Überzeugender Ujah

Ujah und Malli, das versprach viel Ballsicherheit auf den Flügeln. Mithin ein Versprechen, dass beide einzulösen bereit waren. Vor allem Ujah sprühte nicht nur vor offensiver Spiel-, sondern auch vor defensiver Einsatzfreude. Bezeichnend war sein Anteil an der 1:0-Führung der Eisernen nach nur elf Minuten. Nach einem erfolgreichen Zweikampf gegen Schalkes Miranda, tief in der eigenen Hälfte, verschaffte sich der Nigerianer zunächst mit einem dynamischen Antritt etwas Platz, ehe er den Ball technisch fein hinter dem eigenen Standbein entlang spielte und sich so die nötige Zeit und der nötige Raum für den folgenden Traumpass in den Lauf von Torschütze Robert Andrich auftaten.

Eine neue Art des Spielaufbaus

Dass es ausgerechnet Andrich war, der den Ball über die Linie brachte, passte dabei ins Bild. Es war der 48. Torschuss des Mittelfeldspielers in dieser Saison. Und der erste Treffer. Den Weg nach vorn zu suchen, ist keine Selbstverständichlichkeit für den Mann, dessen Hauptfokus darauf liegt, zu zerstören. Oder wie es der Torschütze nach dem Spiel am Sky-Mikrofon selbst sagte: "Ich bin auf Verdacht losgelaufen." Wohl auch, weil sich die Eisernen in der dominant geführten Anfangsphase genau jenen Mut geholt hatten, der Andrich schließlich ins Laufen brachte. Auch nach zuvor 47 unerfolgreichen Torschüssen. Mut, der sich auch im Spielaufbau Unions widerspiegelte. Statt dem in der Hinrunde noch so häufig und erfolgreich praktizierten "hoch und weit auf Sebastian Andersson", versuchte es die Offensive der Gastgeber gegen sichtbar verunsicherte Gäste fortwährend mit der spielerischen Lösung. Dazu gesellten sich immer wieder Läufe der defensiven Außenspieler Bülter und Trimmel.

Verunsicherung aus dem Nichts

Es sah gut aus für Union. Dem mutigen Beginn und der Mut machenden, frühen Führung folgten weitere, gute Chancen. Doch als hätte es des Beweises bedurft, dass Union-Trainer Fischer wirklich weiß, wovon er redet, war es eine Kleinigkeit, die den Spielverlauf aus den Gleisen hob. 1:1 hieß es nach 28 Minuten, da Schalkes Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny zu viel Zeit und Raum hatte und aus halbrechter Position und unhaltbar für Union-Torhüter Rafal Gikiewicz ins linke Eck traf. Ein Tor aus dem Nichts und möglich, weil Marius Bülter für einen Moment vergessen zu haben schien, dass er nun weiter hinten Raumwache zu betreiben habe. Eine kleine Unachtsamkeit nur, nach vielleicht einer Sekunde bemerkt und damit doch zu spät. Und folgenreich. Oder um es mit Robert Andrich zu sagen: "Dann kriegen wir so einfach den Ausgleich, das verunsichert wieder ein bisschen."

Sebastian Andersson? Abgemeldet!

An dieser Stelle muss man Robert Andrich leider widersprechen, denn Union war sichtlich geschockt ob des zu diesem Zeitpunkt völlig unverdienten Ausgleichs. Und fand auch in der Folge nicht mehr zurück zum guten Spiel der Anfangsphase. Das lag auch daran, dass die Gäste sich inzwischen besser hinein gefunden hatten. Anthony Ujah und Yunus Malli traten kaum noch in Erscheinung, Sebastian Andersson war bei Schalkes Ozan Kabak vor allem körperlich fast vollständig abgemeldet. Marius Bülter fand kaum noch Räume für seine läuferischen Vorstöße. Die spielerische Lösung ist seine ohnehin nicht.

Auf einem guten Weg

Da auch die Gäste wenig mit dem Ball anzufangen wussten, entwickelte sich ein zweiter Durchgang, der aus dem 1:1-Endstand ein Spiel der Sorte 0:0 machte. Union verlagerte sich zunehmend und erst Recht nach den Auswechslungen von Yunus Malli (68. Minute) und Anthony Ujah (78.) auf das gute alte, lange Holz. "Tempo, Tempo!" schrie fünf Minuten vor dem Schlusspfiff noch jemand von der Unioner Bank. Es blieb beim Wunsch. Auf Sicht wird die Mannschaft von Urs Fischer häufiger versuchen müssen, mit spielerischen Akzenten wie zu Beginn der Partie gegen Schalke zum Erfolg zu kommen. Die Erfolgsformel der Hinrunde scheint verbraucht. Auf der anderen Seite hätte vor der Saison wohl so ziemlich jeder Union-Fan unterschrieben, hätte man ihm vier Tage vor Saisonende einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz vorgeschlagen. Denn der Klassenerhalt, der wäre noch immer alles andere als eine Kleinigkeit. Oder um es mit Urs Fischer zu sagen: Nichts weniger als eine "Sensation". Der Mann weiß eben, wovon er spricht.

