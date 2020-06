Beim Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen Schalke 04 am Sonntag feuerten rund 30 Union Fans ihre Mannschaft von außerhalb des Stadions mit Gesängen an. Die kleine Ansammlung war legal und lustig. Es sollten trotzdem die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Von Simon Wenzel

Es waren mittlerweile ungewohnte Rufe, die die Spieler des 1. FC Union am Sonntagnachmittag während des Spiels gegen Schalke 04 durchs Stadion An der Alten Försterei schallen hörten. Es waren deutlich vernehmbare Fangesänge - bislang in der Form noch nicht gehört bei den Geisterspielen seit dem Re-Start der Bundesliga-Saison nach der Corona-Zwangspause.

Auch nicht von den Ordnungshütern. Denn die Abstandsregeln hielten auch die Fans außerhalb des Stadiongeländes ein - überwacht von der Polizei, die vor Ort war. Erstmal alles in Ordnung also. Und noch dazu eine fußballromantische Geschichte, schließlich wollten ein paar Fans ihr Team einfach partout nicht alleine lassen im schwierigen Abstiegskampf. "Weil die letzten Spiele so grausam waren, zuhause vor dem Fernseher. Man hat das einfach nichtmehr ausgehalten, da haben wir gesagt: Wir müssen irgendwo ein bisschen Unterstützung geben", erklärte Union-Fan Reiner Krauß dem rbb, wieso er am Sonntag vors Stadion kam.

Es muss aber auch die Frage erlaubt sein, wie gefährlich das Signal für die restlichen Saisonspiele sein kann. Denn schließlich hat sich an Unions Situation und Abstiegskampf nichts Grundlegendes geändert. Es sind weiterhin nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und Fortuna Düsseldorf - den Gegner, den Union am letzten Spieltag im Stadion An der Alten Försterei empfängt. Das Szenario, dass es zu einem Entscheidungsspiel am 27. Juni in Köpenick kommt, ist also nicht abwegig.

Auch in der Fanszene gibt es Sorge vor einem Nachahmungseffekt. "Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Heute sind es 30, morgen 300 und übermorgen 3.000", sagte Sig Zelt, Sprecher des Fanbündnisses "ProFans" dem Sport-Informations-Dienst (SID). Er kündigte an, dass die Fanklubs nun auf ihre Mitglieder zugehen werden, um dem entgegenzuwirken. Rainer Vollmer, Sprecher von "Unsere Kurve" glaubt dagegen an einen Einzelfall. Die bisherigen Geisterspiele seien alle "unproblematisch verlaufen", wird Vollmer vom SID zitiert. Tatsächlich haben sich die Fans bundesweit seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs bisher an den Aufruf der Vereine gehalten, nicht in großen Gruppen an die Stadien zu kommen.