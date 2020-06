Fisnik Asllani, das wohl größte Talent des 1. FC Union Berlin, wird die Eisernen verlassen. Das bestätige der Fußball-Bundesligist dem rbb am Montag. Demnach wird der 17-jährige Stürmer seinen auslaufenden Vertrag in Köpenick nicht verlängern.

Laut "B.Z." soll sich der deutsche Junioren-Nationalspieler mit der TSG Hoffenheim einig sein. Asllanis Berater Kadir Özdogan hatte zuvor vier potenzielle neue Vereine genannt. Demnach sei auch Stadtrivale Hertha BSC am Nachwuchsstürmer interessiert gewesen. Ebenso der FC Bayern München, Schalke 04 und eben Hoffenheim.



In der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost hat der Stürmer in dieser Saison in 16 Spielen 15 Tore geschossen. Zwei Mal reiste Asllani mit der Profimannschaft von Trainer Urs Fischer in das Wintertrainingslager. Einen Profivertrag hatte der gebürtige Berliner Asllani bei Union bislang aber nicht erhalten.