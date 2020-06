Nachdem der Fußball in den ersten drei höchsten deutschen Spielklassen wieder läuft, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag den Rahmenterminkalender für die letzten Spiele der Saison 2019/202 angepasst. Damit stehen auch die Daten für die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie 2. Bundesliga und 3. Liga fest.

Der Drittletzte der Bundesliga und der Dritte der 2. Bundesliga treten demnach am 2. und 6. Juli gegeneinander an. Die Relegation zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem Vorvorletzten der 2. Bundesliga findet am 7. und 17. Juli statt. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel hält die Klasse oder steigt eben auf.



Bei noch fünf ausstehenden Partien belegt Hertha BSC mit 38 Punkten den neunten Tabellenplatz, der 1. FC Union Berlin mit 31 Punkten den 14. Platz. Die Köpenicker haben aktuell vier Punkte Vorsprung auf den Drittletzten Düsseldorf (27 Punkte) und spielen noch gegen den Tabellenletzten Paderborn (19 Punkte) und am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf. Je nach Spielergebnissen könnte Union also noch in der Relegation antreten, Hertha BSC scheint das aktuell nicht zu betreffen.