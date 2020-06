Es war ein kurzes Gastspiel für Claus-Dieter Wollitz beim 1. FC Magdeburg. Der Fußball-Drittligist gab am Mittwochabend die sofortige Trennung vom Ex-Cottbus-Coach bekannt. Der 54-Jährige hatte das Traineramt beim Team aus Sachsen-Anhalt erst in der Winterpause übernommen - nur wenige Tage, nachdem er seinen Abschied aus der Lausitz verkündet hatte.

Da sich diese nach der 1:3-Niederlage am Dienstag bei FC Hansa Rostock noch verschärfte, soll ein neuer Impuls für die Wende sorgen. Diesen soll der ehemalige Profi Thomas Hoßmang geben, der bis Saisonende die Mannschaft betreut. Geschäftsführer Mario Kallnik wird in Personalunion als Sportlicher Leiter fungieren und Hoßmang und dessen Trainerstab unterstützen.

"Wir befinden uns weiterhin in einer sportlich bedrohlichen Situation und haben uns deshalb aufgrund der sportlichen Entwicklung seit Restart entschlossen, eine Veränderung in der sportlichen Leitung des Teams vorzunehmen", sagte Kallnik. Wollitz-Nachfolger Hoßmang, seit sechs Jahren Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, wird bereits am Donnerstag das Team übernehmen und es auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Am Samstag (14 Uhr) trifft Magdeburg auf Viktoria Köln.