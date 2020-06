Auch wenn es zuletzt drei Niederlagen in Folge gab: Der Start von Bruno Labbadia bei Hertha BSC darf als geglückt gelten. Damit die Kurve auch in der nächsten Saison nach oben zeigt, benötigt Herthas Kader allerdings Korrekturen, findet Ilja Behnisch .

Was für eine Berg- und Talfahrt diese Saison 2019/20 war aus Sicht von Hertha BSC! Immerhin: Mit der Verpflichtung von Bruno Labbadia scheint Ruhe einzukehren rund ums Olympiastadion. Zudem hat Investor Lars Windhorst durchblicken lassen, weitere 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen , die zumindest in Teilen in Transfers investiert werden sollen. Doch wo drückt der Schuh der Alten Dame? Wo kann Hertha noch frisches Blut gebrauchen und wo ist der Klub bereits "big" aufgestellt? Hier kommt der Kader-Check zur kommenden Saison, Position für Position.

Die Torwartposition ist die vielleicht am intensivsten diskutierte bei den Blau-Weißen in dieser Saison. Seit über sechs Jahren hütet der Norweger Rune Jarstein das Tor der Berliner - lange unumstritten und als klare Nummer eins. Das hat sich in dieser Saison geändert. Jarstein leistete sich diverse Patzer, den wohl kuriosesten in Leipzig (2:2) Ende Mai, als er sich einen bereits entschärft geglaubten Schuss selbst ins Netz löffelte. Zwischenzeitlich verlor er unter Interimstrainer Alexander Nouri sogar seinen Stammplatz an Thomas Kraft. Den wiederum werden mit Sicherheit viele Hertha- und Fußballfans mit dem Begriff "Mehrwert" in Verbindung bringen. Der wurde Kraft von Ex-Coach Jürgen Klinsmann abgesprochen - der Routinier aussortiert. Viel Los also im Kasten der Charlottenburger.

Wenig überraschend also, dass die Transfer-Gerüchteküche brodelt. Aber erstmal zu den harten Fakten. Der Norweger Jarstein hat noch einen Vertrag bis Juni 2021. Krafts Arbeitspapier wiederum läuft zum Ende der Saison aus und wird wohl nicht verlängert werden. Dritter Torwart war in der Saison 2019/2020 war der 21-jährige Dennis Smarsch. Eine Neuzugang auf der Torwartposition steht bereits fest: Nils Körber wird nach seiner Leihe zu Zweitligist VfL Osnabrück (sieben Spiele in dieser Saison) nach Berlin zurückkehren. Heißt trotzdem: Hertha muss auf der Torwartposition definitiv etwas machen. Das Internetportal transfermarkt.de wartet auch gleich mit mehreren Namen auf, die für das Tor der Berliner in Frage kämen.