Beim Finale des DFB-Pokals werden nicht mehr als tausend Menschen im Berliner Olympiastadion zugelassen sein. Eine Ausnahmeregelung für das Duell zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen am 4. Juli könne er sich nicht vorstellen, sagte Sportsenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung.

Vom DFB erwarte er, dass dieser ein Konzept für das Pokalfinale erarbeite, "so dass am Ende wenigstens ein Teil unserer Fans dabei sein kann". Entscheiden müsse dann die Politik. "Dieser Entscheidung würden wir uns selbstredend beugen. Aber die Politik kann nur entscheiden, wenn ein gutes Konzept vorgelegt wird, so wie das die DFL mit der Bundesliga gemacht und der DFB es für die Dritte Liga übernommen hat", so Carro.