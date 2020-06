Bild: imago images/J. Kaefer/J. Kaefer/S. Beyer

Präsidiumssitzung am Freitag - Quo vadis, Regionalliga Nordost?

03.06.20 | 17:59 Uhr

Es knirscht gewaltig in der Regionalliga Nordost. Am Freitag soll entschieden werden, wie es mit der Saison weitergeht. Der Abbruch scheint sicher. Doch was folgt? Über die Meister- und Aufstiegsfrage wird heftig gestritten - weil es um viel geht. Von Johannes Mohren

Es ist eine öffentliche Stellungnahme von Energie Cottbus Ende der vergangenen Woche, die sich liest wie ein Frontalangriff. Es geht gegen den Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) - in einem Streit, der nun bereits seit Wochen schwelt. Die große Frage: Wer wird eigentlich zum Meister in der Regionalliga Nordost erklärt, wenn die aktuell wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison - wie zu erwarten - vorzeitig beendet wird? Die Lausitzer fühlen sich in dieser Frage nicht gehört. Für ein Turnier der vier Top-Teams - VSG Altglienicke, Lok Leipzig, wohl Hertha BSC II und eben Energie Cottbus - hatten sie sich stark gemacht. Das Ziel? Den Aufsteiger doch noch sportlich ermitteln. Als der NOFV dann aber eine Beschlussvorlage für seine Präsidiumssitzung am Freitag verschickte, tauchte dieser Vorschlag nicht einmal auf. Auf der Basis sollen die Vereine jedoch online für ihre Präferenz abstimmen.

"Wichtige Informationen vorenthalten"

Der Vorwurf ist nun unmissverständlich. "Somit werden allen stimmberechtigten Vereinsvertretern wichtige Informationen bzw. eine weitere Möglichkeit zur fairen sportlichen Entscheidungsfindung in der Regionalliga Nordost vorenthalten", heißt es in der Stellungnahme von Energie [fcenergie.de]. Man habe mit Erstaunen feststellen müssen, dass "die Option auf sportliche Weiterführung offensichtlich vom Präsidium des NOFV nicht weiter verfolgt wird". Es sind Sätze, die ein ausführliches Zeugnis der aufgeheizten Stimmung sind. Es wird so erbittert gefochten, weil es um viel geht. Nur der finale Staffelsieger hat die Chance, in der Relegation gegen einen Gegner aus der Regionalliga West um den Aufstieg in die dritte Liga zu kämpfen - und damit um die Rückkehr in den Profi-Fußball. In den Bereich, in dem die Geldtöpfe langsam wieder ein bisschen voller werden.

Mattuschka: "Rechtliche Mittel prüfen"

Dabei weiß man auch bei Energie: Wird die Entscheidung am grünen Tisch getroffen, ist der Klub ohne Chance. Denn dann dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit die Quotientenregel greifen. Die Variante also, für die jüngst im MDR-Interview noch Hubert Wolf, Vereinsvertreter im NOFV-Präsidium und Präsident des ZFC Meuselwitz, plädierte - und die auch der Verband als Ganzes laut rbb|24-Informationen vorschlägt. Es entspricht demnach dem Willen der überwiegenden Zahl der Klubs. Lok Leipzig würde so zum Meister in der Regionalliga Nordost. Eine Variante, die auch der VSG Altglienicke nicht passt. Die Berliner waren zur Winterpause Tabellenführer - und aktuell stehen sie ebenfalls ganz oben. Punktgleich mit den Leipzigern. Doch der Traditionsklub aus Sachsen hat eine Partie weniger absolviert, die VSG würde somit hinter ihn zurückfallen. "Bei Anwendung der Quotientenregel werden wir rechtliche Mittel prüfen. Das hat nichts mit Sport zu tun. Wir sind nicht bei der Matheolympiade", hatte Torsten Mattuschka, Co-Trainer der VSG, für den Fall dieses Szenarios bereits angekündigt.

"Steht fairem Sportsgeist entgegen"

Bei Energie Cottbus - in der Tabelle zwei Punkte hinter dem Spitzenduo - ist eine genaue Reaktion bei einer Entscheidung nach der Quotientenregel noch unklar, aber die Wortwahl ist deutlich. Es sei "eine Verfahrensweise, die nach unserer Auffassung jeglichem Grundsatz von fairem Sportsgeist entgegensteht. Ein solches Vorgehen erweckt den Anschein, dass der NOFV seine eigenen Interessen über die Möglichkeit der sportlichen Weiterentwicklung seiner Teilnehmervereine stellt", heißt es in der Stellungnahme. NOFV-Präsident Erwin Bugar äußerte sich dazu am Dienstag in der "Lausitzer Rundschau" [Bezahlinhalt]. Es sei noch nichts entschieden, sagte er. Er widersprach auch dem Cottbuser Vorwurf, der Antrag einer sportlichen Lösung sei einfach unter den Teppich gekehrt worden. Dass er bei der Online-Abstimmung nicht mit auftauche, sei demnach "kein Zeichen dafür, dass dieser Vorschlag intern verworfen ist".

Babelsberg könnte einer der Gewinner sein

Inwiefern er wirklich Chancen hat, wird sich am Freitag zeigen. Dann geht es aber nicht nur um das Prozedere in der Meisterschaftsfrage, sondern auch um die Kellerkinder der Liga. Der aktuelle Vorschlag des NOFV sieht vor, dass niemand den Gang in die Oberliga antreten muss. Das bestätigte der Verband rbb|24. Das dürfte in der Region vor allem beim SV Babelsberg 03 für Erleichterung sorgen, die als 16. der Tabelle tief im Abstiegssumpf stecken.

Ebenso jubeln könnten am späten Freitagabend nach der NOFV-Sitzung Tennis Borussia Berlin und der FSV Luckenwalde. TeBe wäre als Tabellenerster Aufsteiger aus der Oberliga Nord. Ein Szenario, auf dass sich die Lila-Weißen bereits vorbereiten. Einige Auflagen sind noch zu erfüllen, aber der Klub, der es in den siebziger Jahren gleich zweimal in die Bundesliga schaffte, will auf jeden Fall versuchen, diese zu stemmen.

TeBe und Luckenwalde potentielle Aufsteiger

Luckenwalde würde aus der Oberliga Süd in die Regionalliga Nordost stoßen. Mit einem Spiel weniger liegen sie zwei Punkte hinter der zweiten Mannschaft von Carl Zeiss Jena. Nach Anwendung der Quotientenregel zögen sie an den Thüringern vorbei an die Ligaspitze. Eine Tatsache, die jedoch gar nicht ins Gewicht fällt, da Jenas Reserve ohnehin nicht aufstiegsberechtigt wäre. Der Grund: Erste und zweite Mannschaft eines Vereins müssen immer mindestens zwei Ligen trennen - und die Top-Vertretung ist gerade Letzter in der dritten Liga. Eine Rettung? Nur noch theoretisch möglich. Auf- und Abstiegsregelungen könnten am Ende dafür sorgen, dass die Regionalliga Nordost in der kommenden Saison deutlich aufgebläht daherkommt. 18 Teams waren es zu Beginn der aktuellen Spielzeit - bevor Rot-Weiß Erfurt insolvent zurückziehen musste und seit Monaten als Zwangsabsteiger feststeht. Wie der NOFV rbb|24 bestätigte, könnte die Liga ab dem Sommer nun auf bis zu 24 Klubs aufgestockt werden.

Zwischen 19 und 23 Teams in der nächsten Saison

Die genaue Anzahl hängt zum einen daran, ob Lok Leipzig (sofern diese nach der NOFV-Entscheidung tatsächlich in die Relegationsspiele dürfen) den Aufstieg sportlich und wirtschaftlich schafft. Zum anderen daran, wie viele Teams aus dem Verbandsgebiet aus der dritten Liga absteigen. Sie hat am vergangenen Wochenende den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Neben Jena drohen Magdeburg, Halle und Zwickau der Gang in die Viertklassigkeit. Da mit Sonnenhof Großaspach jedoch ein Absteiger außerhalb des NOFV-Gebiets quasi feststeht, wird es wohl höchstens drei von ihnen am Ende tatsächlich erwischen. Somit liegt die Größe der Regionalliga in der nächsten Saison zwischen 19 und 23 Teams.

