Bild: www.imago-images.de

Fußball-Route Berlin - Mitten hinein ins Berliner Fußball-Herz

14.06.20 | 08:59 Uhr

Es ist ein Routensystem für Romantiker. 40 Stationen führen durch die Historie des Hauptstadt-Fußballs. Johannes Mohren war mit dem Fahrrad auf der Fußball-Route Berlin unterwegs - und hat vor der Stadtreinigung vom preußischen Kronprinzen geträumt.

Friedrichstraße 71. Es ist ein Ort, der mit Fußball-Romantik auf den ersten Blick so viel gemein hat wie eine ordentliche Stadionwurst mit Senf mit dem Kaviar vom Beluga-Stör. Im Schaufenster präsentieren extraschlanke Modellpuppen Edel-Sakkos für 1.275 Euro. Auf der anderen Straßenseite glänzt gut poliert eine 1888. Es gibt ebenso traditionsreiche wie teure Uhren. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen verloren auf dem geliehenen Damenrad meiner WG-Mitbewohnerin, auf dem ich wie ein Riese im Miniaturland wirken muss. Doch genau hier beginnt sie - meine Reise in die Berliner Fußball-Historie. Route 1, Station 1.

Friedrichstraße 71. Diese Tafel erinnert an die Gründung der Deutschen Sportbehörde für Athletik. | Bild: rbb/Mohren

Eine Platte ist zur Erinnerung auf der mattgoldenen Wand angebracht. Vis à vis mit dem an diesem ruhigen Sonntag weitgehend beschäftigungslosen Parkscheinautomaten. Denn lange bevor die Sakko-Träger ins Schaufenster einziehen, findet sich an dieser Stelle - nicht weit vom Brandenburger Tor entfernt, dem Startpunkt aller drei Strecken der Fußball-Route Berlin - das Restaurant Patzenhofer.

Organisation ist alles

Und in dem machen am 29. Januar 1898 Berliner genau das, was sie in dieser Zeit häufiger tun: Sie ergreifen Initiative, um den Sport überhaupt erst zu organisieren. "Die Vereinheitlichung der Regeln, die Abwicklung eines regelmäßigen Spielbetriebs und die Verankerung in der Gesellschaft sind die ambitionierten Ziele", lese ich auf meinem Smartphone auf der Internetpräsenz der Fußball-Route Berlin [Externer Link]. Sie ist mein ständiger, wissensreicher Begleiter auf der Tour. In diesem Fall - im Restaurant Patzenhofer - wird an jenem Wintertag Ende des 19. Jahrhunderts die Deutsche Sportbehörde für Athletik gegründet, die Vorgängerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Ein beispielhafter Vorgang auch für den Ballsport. Das wird mir meine Reise zeigen - eine Fahrrad-Fahrt zum Urschleim des Berliner Fußballs. Übrigens: Als ich mich wieder auf mein Rad schwingen will, läuft an besagtem beschäftigungslosen Parkscheinautomat eine ältere Dame vorbei. Kaum erwähnenswert, würde sie nicht in diesem Moment irgendwie einen Kitt zwischen den Welten bilden - zwischen Friedrichstraße 71 und Fußball-Romantik. Mit gut gebügelter weißer Bluse steigt sie in einen leicht rostigen roten Renault Clio, der länger keine Waschanlage mehr gesehen hat, putzt mit einem Stoff-Tuch das Armaturenbrett und tastet sich knatternd auf die autoleere Fahrbahn.

Fußball Route Berlin - Tour 1

Über die geht es auch für mich weiter. Auf eine Route, auf der es gerade gleich zu Beginn immer wieder Fantasie brauchen wird. An den ersten beiden Stationen gibt es keine der Tafeln mit dem markanten roten Fünfeck - die Platte an Station 1 gehört eigentlich gar nicht zur Fußball-Route Berlin. Die Leerstellen sind großer Wermutstropfen ihrer Entwickler, die lange dafür gekämpft haben. Doch sie scheitern in Mitte oftmals enttäuscht am Denkmalschutz. Oder aber - wie sie berichten - teilweise auch am Unwillen der Bezirkspolitik.

Kraxeln am Kreuzberg

Ich rolle immer weiter aus dem Zentrum. Vorbei an Station 2 in der Mauerstraße 86, an der - mitten im ehemaligen Zeitungsviertel - an die erste Fachzeitschrift für Ballspiele erinnert wird. Und Station 3 am altehrwürdigen Gebäude des früheren Askanischen Gymnasiums, an dem die bürgerlichen Schüler wie an vielen Orten mit ihrer Fußball-Euphorie erst auf Misstrauen stoßen. Denn Leibesertüchtigung heißt damals Turnen. Und Turnen bedeutet militärischer Drill. Danach bin ich selbst sportlich gefordert. Kraxeln am Kreuzberg. Zumindest fühlt sich die leichte Steigung auf dem kleinen Damenrad so an. Ich komme ins Schwitzen. Die Tafel von Station 4 versteckt sich in diesen Tagen hinter einer Baustelle am Eingang des Katzbachstadions. Es ist die Heimstätte des FC Türkiyemspor, dem prominentesten von Migranten gegründeten Verein in Berlin und - im Jahr 1914 eröffnet - gleichzeitig ein frühes Beispiel dafür, dass die Stadt Bau und Unterhalt von Sportstätten zusehends als ihre Aufgabe versteht.

Die weiteren Routen Die insgesamt drei Touren der Fußball-Route Berlin entfächern sich vom Brandenburger Tor aus in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Route 1 geht gen Süden, Route 2 nach Nord(-osten) und Route 3 in Richtung Westen. Sie sind zwischen zehn und 20 Kilometern lang (zwei von ihnen mit möglichen Erweiterungen) und streifen unterschiedliche thematische Schwerpunkte - von den Anfängen des Fußballs im Kaiserreich über die Historie des Sports im Nationalsozialismus bis hin zu seiner Geschichte im geteilten Deutschland. Die Streckenführung wurde mithilfe des ADFC versucht, möglichst fahrradfreundlich zu gestalten. Insgesamt gibt es 40 Stationen, gut 30 von ihnen konnten mit Tafeln ausgestattet werden. Eingeweiht wurde die Route Ende Mai 2015, als das Champions-League-Finale in der deutschen Hauptstadt ausgetragen wurde. Alle Details finden Sie unter hier.

Als die Pioniere Postkarten schreiben

Von dort geht es - zum Glück - wieder bergab und dann rechts. Kreuzbergstraße 75. Ich stoppe mitten in urbaner Altbau-Idylle. Es ist ein ohnehin romantischer Ort (wenn Sie eine freie Wohnung in dieser Gegend kennen, melden Sie sich gerne!), der durch seine Geschichte noch romantischer wird. Station 5 ist es, an der ein 17-jähriger an einem Apriltag 1888 - einem Jahr, das weniger wegen teurer Uhren als wegen seiner drei Kaiser in Erinnerung geblieben ist - den ersten Fußballklub Deutschlands gründet. Der BFC Germania, der stolz die eben jene Jahreszahl im Namen trägt, ist die Idee von vier Gymnasiasten um Paul Jestram. Und es ist ein Startschuss. "Erst als um das Jahr 1890 vor allem in Berlin ein regelrechter Gründungs-Boom einsetzt, ermöglichen die zunehmend stabilen Vereine einen regelmäßigen Wettspielbetrieb", erfahre ich. Doch es sind nicht nur die bloßen Fakten, die auf der Route vermittelt werden. Wer sich auf sie begibt, für den wird der Sport lebendig. Es sind die kleinen Geschichten, die im Gedächtnis bleiben - und mein fußballromantisches Herz noch weitaus schneller schlagen lassen als der letzte Anstieg am Kreuzberg. Wie die etwa, dass - in einer Zeit, in der sich SMS oder E-Mails noch den kühnsten Träumen entziehen - Postkarten unter den Fußball-Pionieren absolut in waren, ja: Sie sogar zu Vorreitern machen. Sie nutzen "diese und andere Medien der Zeit, sind aufgeschlossen gegenüber technischen Neuerungen und erweisen sich so als moderne Persönlichkeiten", heißt es auf der Tafel, die eine von ihnen zeigt. Der große Vorteil der Kicker der ersten Stunde? Damals wird die Post in Berlin noch drei Mal am Tag ausgetragen.

Sushi - oder doch lieber renovieren?

Heute wird die Tafel der Fußball-Route selbst - gänzlich unfreiwillig - auch zum Ort der Kommunikation abseits des Fußballs. Zu einer Art schlanken, stickerübersäten Litfaßsäule. Seien sie - noch ballsportnah - für einen blau-weißen Bundesligisten aus Charlottenburg oder aber für Anti-G20-Demos oder Renovierungsunternehmen. Auch ein Sushi-Lieferservice hat sein Angebot drangeklebt, als wolle er die Reisenden durch die Geschichte gleich aus dem fußballhistorischen Berlin ins kulinarische Japan entführen. Wie wär's, jetzt das Salmon set für 14 Euro? Nein. Proviant ist schließlich dabei und das Mittagsessen auf dem Tempelhofer Feld fest eingeplant. Vorbei an Station 6 - der Bergmannstraße 107, wo der Berliner Fußball-Verband 1897 als ältester in ganz Deutschland gegründet wurde - geht es genau dorthin. Pause. Ich lege mich auf einen der weiß-rot-gestreiften Hinweis-Steine (Kleiner Exklusiv-Tipp meiner roten Nase: Sonnencreme nicht vergessen!). Die Menschen - an den Eingängen noch Massen - verlaufen sich auch an diesem sonnigen Tag. Es ist es ruhig. Mal abgesehen von einem Mittfünfziger, der mit Meditations-Matte auf seinem Gepäckträger an mir vorbeiradelt und mich kurz aufschrecken lässt. "Mann, Mann, Mann, hier findest du kein ruhiges Plätzchen, verdammte Scheiße!", blafft er ins Nichts. "Dit is halt Berlin", textet eine Freundin zurück, der ich das - mit drei Zwinker-Smileys - bei WhatsApp schreibe.

Der Kronprinz bei der Stadtreinigung

Vor dem ersten Weltkrieg wird es mit der Ruhe tatsächlich schwierig gewesen sein. "Viele Pioniervereine des deutschen Fußballs, die sich am englischen Vorbild orientieren und von denen wichtige Impulse für die Entwicklung des Fußballs in Deutschland ausgehen, tragen hier ihre ersten Spiele aus", heißt es im Infotext auf der Internetseite. Bis zu 30 Teams sollen es sein, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf den weiten Wiesen der Station 7 kicken, um danach auf eine Molle ins Gebiet des heutigen Kreuzberg zu ziehen. Für mich gibt es keine Molle - und auch Kreuzberg liegt hinter mir. Stattdessen führt die Route raus in den Süden der Stadt. Nächster Halt? Ringbahnstraße 96. Station 8 begrüßt mit einem Gittertor und Betonmauern. Es ist der Hauptsitz der BSR. Doch fast fünfzig Jahre, bevor die Berliner Stadtreinigungsbetriebe überhaupt gegründet wurden, schlägt an diesem Ort der Kronprinz persönlich auf. Wilhelm von Preußen schaut auf dem Sportplatz der Germania - Sie erinnern sich, dem ältesten Klub Deutschlands - am 29. April 1905 Fußball. Bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Denn was in heutigen Zeiten, in denen sich Politiker allzu gerne mit Fußballern schmücken, nicht weiter verwunderlich erscheint, ist es damals schon. Der Fußball hat nicht nur am Askanischen Gymnasium noch einen schweren Stand. Solch hoher Besuch hilft da.

Wo einst der Germania-Sportplatz lag, hat heute die Stadtreinigung hinter der Betonmauer ihr Zuhause. | Bild: rbb/Mohren

Dem Kronprinzen gefällt es. "Wilhelm von Preußen stiftet in verschiedenen Sportarten Pokale und verspricht sich davon das Ansehen einer modernen Monarchie", lerne ich auf der Tafel. Aufnahmen zeigen ihn, wie er die Partie am Rand - gelehnt auf die Brüstung - in einem großzügig abgesperrten Bereich in meterweitem Abstand zum Normal-Zuschauer verfolgt. Im Hintergrund steht ein Tisch mit edlen Holzstühlen, weißer Tischdecke und Blumenschmück. Ein skurriles Bild. Aber so muss man sie sich wohl vorstellen, die VIP-Loge des beginnenden 20. Jahrhunderts.

"Blau Weiss!" Treten. "Blau Weiss!" Treten. "Blau Weiss!" Treten.

Von der Stadtreinigung mit kronprinzenhafter VIP-Historie aus führt die Route in einen Ort, der über Berlins Stadtgrenzen vor allem noch für trabende Pferde bekannt ist. Er bildet aber die Fußball-Hochburg, als er noch gar kein Stadtteil ist. In Mariendorf - erst 1920 eingemeindet - ist der frühe Fußball in der Hauptstadt mit vier Erstligisten zuhause. Dörfliche Ball-Brillianz sozusagen - auch weil das wachsende Berlin sich immer mehr Platz nimmt und die talentierten Kicker aus seinem Kerngebiet vertreibt. Kurz hinter dem Teltowkanal liegt Station 9 der Route. Zunächst fahre ich versehentlich daran vorbei. Etwas zurückgesetzt, ja: fast versteckt, liegt einer der ältesten noch existierenden Sportplätze Deutschlands.

"Heiß auf Blau Weiss!: Der Eingang zu einer geschichtsträchtigen Sportanlage. | Bild: rbb/Mohren

Hier baut sich ab 1906 ein frisch gebackener deutscher Meister. Union 92, der Vorgängerverein von Blau Weiss 90, gewinnt den zweiten nationalen Titel, nachdem Anfang des Jahrhunderts der Deutsche Fußball-Bund das Zepter übernommen hat. Der neue Platz erlebt große Momente. Am Karfreitag 1911 etwa, als die deutsche Nationalelf - sonst vom Mutterland des Fußballs meist überrollt (siehe Station 10) - ein 2:2 gegen die englische Amateur-Auswahl holt. Inzwischen spielt dort BW 90 in der Oberliga Nordost. Die Gäste heißen MSV Pampow oder Lok Stendal. Klingt gemessen an vergangenen Triumphen reichlich trostlos. Und doch ist der letzte Glanz noch gar nicht so lange verflogen. Es ist 1986, als der Klub - der seine Spiele nun im Olympiastadion austrägt - in die Bundesliga aufsteigt und plötzlich Berlins Nummer eins ist. Ein sportlich großer Moment, den die Blau-Weißen im besten Schlager-Style musikalisch veredeln. Unvergessen, ja: legendär ist der Auftritt im "Aktuellen Sportstudio". In einer Zeit, in der sich auch das deutsche Nationalteam regelmäßig mit zweifelhaften Ergebnissen ins Tonstudio verirrt, singt das Team vor Millionen TV-Zuschauern: "Wir sind heiß auf Blau-Weiß."

Weiter zur letzten Station. Nun natürlich mit Ohrwurm. Es ist ein Treten im Takt der Bernhard-Brink-Dauerschleife. Nur dass meine Haare nicht so im Wind wehen (der Nach-Corona-Haarschnitt ist noch recht frisch), wie es die blonden Locken des Schlagersängers täten. "Ich bin heiß, wir sind heiß - auf Blau Weiss!" Es ist der beflügelnde Sound der letzten Kilometer. Eine der Melodien, die ich eigentlich partout nicht in meinen Kopf lassen möchte, ihnen dann aber - wenn sie einmal da sind - doch erliege. "Blau Weiss!" Treten. "Blau Weiss!" Treten. "Blau Weiss!" Treten.

Ein Heimdebüt in Mariadorf

Vor dem italienischen Restaurant Sempre sitzen in direkter Nachbarschaft zu Station 10 Menschen in der Sonne - fast genau an der Stelle, an der am 20. April 1908 die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Heimspiel bestreitet. Die Aufmerksamkeit ist groß. Die Presse berichtet ausführlich. 6.000 Zuschauer strömen auf den Viktoria-Platz. Es ist in dieser Zeit ein Ort für große Spiele. Mit was für Gesichtern die Fans nach Hause gehen, lässt sich nur mutmaßen. Drei Jahre vor dem historischen 2:2 wenige hundert Meter entfernt auf dem Platz von Union 92 setzt es noch eine 1:5-Pleite gegen eine englische Amateur-Auswahl für die Herren - drei von ihnen aus den Mariendorfer Klubs -, die mich in schwarz-weiß von der Tafel anschauen.

Sempre. Immer.

Es ist das Schlussbild meiner Fahrrad-Reise durch die Berliner Fußball-, aber gleichzeitig auch Kultur- und Stadtgeschichte. Sie endet an einem Ort, an dem der Glanz verflogen ist, ja: An dem ihn inmitten der Mehrfamilienhäuser niemand mehr vermuten würde. Wie auch. Die altehrwürdigen Holztribünen, von denen aus die Zuschauer mit die größten Schlachten der Frühphase des Fußballs erleben, werden Ende des zweiten Weltkriegs verheizt. Ohne die Tafel wäre er wohl - außer bei absoluten Mariendorfer Fußball-Insidern - längst in Vergessenheit geraten. Es ist die Fußball-Route Berlin, die sie ihr entreißt. Sempre. Immer.