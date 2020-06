Bild: www.imago-images.de/Schoening

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark - Senat hält Neubau des Jahn-Stadions für unabdingbar

17.06.20 | 17:21

Der Berliner Senat hält den Neubau des Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Park für alternativlos. "Für die Sportmetropole Berlin ist der Neubau des Stadions von zentraler Bedeutung", heißt es in einer Antwort von Staatssekretär Aleksander Dzembritzki auf eine Anfrage an das Berliner Abgeordnetenhaus. "Aus Sicht der Verbände benötigt das Stadion moderne, erheblich größere und für Aktive, Betreuer und sonstige Beteiligte barrierefrei zugängliche Funktionsräume (Umkleide-, Physiotherapie-, Sanitäts-, Dopingkontroll- und Organisationsräume etc.)", heißt es.



Senatsverwaltung: Nur Neubau erfüllt künftige Anforderungen

Politiker aus dem Stadtbezirk und verschiedener Fraktionen hatten auf Sanierung statt Abriss des Jahn-Stadions plädiert. Das würden allerdings gravierende Mängel unter anderem beim Brandschutz, in Sicherheitsfragen und bauliche Voraussetzungen verhindern, hielt die Senatsverwaltung für Inneres und Sport entgegen. Nur ein Neubau würde in Zukunft die Ausrichtung nationaler und internationaler Meisterschaften sichern können. Weder das Tribünengebäude noch die Stadionwälle würden zudem die Mindestanforderungen an Barrierefreiheit erfüllen.



Senat will Betreibserlaubnis für Cantian-Stadion verlängern