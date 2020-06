Der 37-Jährige Chahed begann 2014 seine Trainerlaufbahn und betreute seither verschiedene Nachwuchsteams von Hertha BSC (U14 bis U16). Für die "Alte Dame" war Chahed einst sowohl in der Jugend als auch in 89 Bundesligaspielen selbst aktiv. Über seine neue Trainertätigkeit sagte er laut einer Pressemitteilung seines neuen Vereins: "Turbine Potsdam gehört zu den ersten Adressen im Frauenfußball. Der Verein hat eine große Tradition und verfügt über tolle Fans und eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Ich freue mich sehr darauf, an der Erfolgsgeschichte künftig mitschreiben zu dürfen."

Womöglich hilft dabei die quasi zeitgleich verkündete Kooperation, die Hertha und Turbine ab sofort miteinander eingehen und die über zunächst drei Jahre laufen soll: "Die Berliner werden die Blau-Weißen (...) finanziell unterstützen und auf sportlicher und inhaltlicher Ebene mit Turbine kooperieren, darüber hinaus werden beide Klubs bei verschiedenen Marken- und Kommunikationsmaßnahmen zusammenarbeiten", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Hertha. "Mit unserer Zusammenarbeit möchten wir gemeinsam den Fußball in Berlin und Brandenburg stärken. Wir sind überzeugt davon, dass beide Clubs von dieser Kooperation profitieren werden", wird Hertha-Präsident Werner Gegenbauer zitiert. Sein Pendant auf Potsdamer Seite, Rolf Kutzmutz, ergänzte: "Durch die Kooperation mit Hertha BSC bekommen wir eine wirksame Unterstützung."

Zunächst aber erstmal einen neuen Trainer. Dessen Arbeitsbeginn in Potsdam ist der 20. Juli, dann beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. Dass die nicht bei Null beginnt, liegt laut Chahed auch an der Arbeit seines Vorgängers: "Matthias Rudolph übergibt mir eine tolle Mannschaft, die einen hervorragenden Fußball spielt. Ich werde mit großer Freude alles daransetzen, dass die Turbinen auch in der neuen Saison eine gute Rolle in der Liga spielen. Die spannende Aufgabe bei Turbine Potsdam sehe ich als große Chance, mich als Trainer weiterzuentwickeln."

Turbine Potsdam hat die jüngst abgeschlossene Saison auf dem vierten Platz beendet und damit das Saisonziel erreicht, das beste Team zu sein, dass keinem Männerverein angeschlossen ist. Im DFB-Pokal war nach einem 1:3 gegen die SGS Essen im Viertelfinale Endstation.