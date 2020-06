Mittelfeldmann Yunus Malli wird Union Berlin am Saisonende wie geplant verlassen. Im Januar war der 28-Jährige vom VfL Wolfsburg per Leihe in die Hauptstadt gewechselt. Die Rückkehr bestätigte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem Fachmagazin "Kicker". Der Deutsch-Türke hatte bei Union nie sein volles Potenzial ausschöpfen können. In bislang zehn Einsätzen für die Berliner gelang dem Kreativmann eine Torvorlage.

Gegenüber dem "Kurier" bestätigte auch Union-Manager Oliver Ruhnert die sich trennenden Wege von Verein und Spieler. Über eine mögliche Fortsetzung der Leihe oder gar eine Verpflichtung sagte Ruhnert: "Das könnten wir uns gar nicht leisten".