Die neue Saison der Handball-Bundesliga (HBL) soll am 1. Oktober beginnen. Das gab das Präsidium der Bundesliga am Mittwoch bekannt. Nach reiflichen Überlegungen habe es sich in Abstimmung mit den Vereinen der ersten und zweiten Liga dazu entschlossen, ein klassisches Saisonmodell durchzuführen.

Wegen des coronabedingten Abbruchs der Spielzeit 2019/20 gibt es keine Absteiger, aber zwei Aufsteiger. Die neue Saison wird also mit 20 Mannschaften und an insgesamt 38 Spieltagen gespielt. Sie soll am 30. Juni 2021 enden.