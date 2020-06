Der Italiener Alessandro Zanardi ist am Freitagabend im Rahmen eines Handbike-Staffelrennens bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Siena schwer verunglückt. Er kollidierte mit einem Lkw und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.



Der viermalige Paralympics-Sieger aus Italien wurde per Hubschrauber zu einem Krankenhaus in Siena geflogen. Nach Klinik-Angaben am Abend ist der 53-Jährige dort fast drei Stunden lang neuro- und kieferchirurgisch operiert worden. Sein Zustand sei stabil. Er befinde sich im künstlichen Koma und werde beatmet, sein neurologischer Zustand sei kritisch, hieß es im ärztlichen Bulletin, das am Samstag vom Krankenhaus in Siena veröffentlicht wurde.