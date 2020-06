Die Charlottenburger hatten den 23-jährigen Tousart bereits im Januar von Lyon verpflichtet, ihn aber für die Rückrunde nochmal an die Franzosen ausgeliehen. Weil Olympique Lyon noch in der Champions League spielt und diese erst im Juli fortgesetzt werden soll, war bis zuletzt nicht klar, ob Tousart Hertha möglicherweise noch länger als bis Ende Juni fehlen würde.

Hertha BSC hat die Situation um Leihspieler Lucas Tousart geklärt. Der französische Mittelfeldspieler wird definitiv am 30. Juni seinen bisherigen Verein Olympique Lyon verlassen und Anfang Juli nach Berlin kommen. Damit steht er Hertha zum Vorbereitungsbeginn zur Verfügung. Das gab Hertha am Dienstagnachmittag bekannt.

Tousart hatte im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Juventus Turin noch das 1:0-Siegtor für Lyon geschossen. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Rückspiel bisher nicht ausgetragen, die UEFA hat noch nicht entschieden, wann genau der Wettbewerb fortgesetzt wird. Trotzdem konnten sich die Hertha-Verantwortlichen nun mit Lyon darauf einigen, dass die Leihe, wie vor der Corona-Pause vereinbart, am 30. Juni endet.

"Wir sind froh, dass nun Klarheit herrscht und wir Lucas ab Juli als neuen Herthaner bei uns begrüßen können", wird Hertha-Manager Michael Preetz in der Mitteilung des Vereins zitiert. Hertha BSC hatte Lucas Tousart Anfang des Jahres für 25 Millionen Euro ausgegeben. Der Franzose unterzeichnete in Berlin einen Vertrag bis 2025, blieb aber zunächst für sechs weitere Monate in seiner Heimat.



Die französische Ligue 1 ist bereits seit Anfang Mai beendet, zum Meister wurde Paris St. Germain erklärt, Lyon verpasste auf Platz sieben den internationalen Wettbewerb und klagte anschließend gegen den Ligaabbruch - bisher ohne Erfolg.