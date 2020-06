Hertha BSC muss am letzten Spieltag der Bundesligasaison auf Peter Pekarik verzichten. Der 33-jährige Rechtsverteidiger hat sich beim 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen am Samstag einen Muskelfaserriss zugezogen, das teilte Trainer Bruno Labbadia auf einer Video-Presserunde am Sonntag mit. Pekarik wird den Charlottenburgern damit im abschließenden Spiel bei Borussia Mönchengladbach fehlen.

Auch Mittelfeldspieler Arne Maier könnte am 34. Spieltag fehlen. Maier fiel schon gegen Leverkusen wegen einer Fußprellung aus. Zu ihm sagte Labbadia am Sonntag: "Bei Arne Maier müssen wir abwarten, das sah am Freitag nicht besonders gut aus", bis zu einer endgültigen Entscheidung wolle er deshalb noch "zwei, drei Tage abwarten", erklärte Labbadia. Gegen Leverkusen ersetzte Innenverteidiger Niklas Stark Maier im Mittelfeld.

Hertha-Trainer Labbadia nahm an der Video-Schalte übrigens aus seiner Heimat Hamburg teil, er ist dort bei seiner Familie. Nach dem Sieg am Samstag hatte Labbadia seiner Mannschaft zwei Tage frei gegeben. "Das war schon eine Belohnung für die gestrige Leistung", erklärte Labbadia, der begeistert war, wie seine Mannschaft am Ende der englischen Woche gegen den Champions-League Aspiranten Leverkusen aufgetreten war: "Gegen so einen Gegner nochmal 123 Kilometer rauszuhauen, wenn man die Mannschaft da nicht belohnt, wann dann?"

In der kommenden Woche sollen bereits erste Leistungstests durchgeführt werden, anhand derer die Spieler ihre Trainingspläne für den Urlaub bekommen werden. Dabei ist allerdings noch garnicht klar, wann die Bundesliga wieder starten wird. "Wir müssen auch weiterhin improvisieren", sagte Labbadia dazu. Er hoffe, dass zumindest die Daten für den ersten Spieltag bis zum Saisonende geklärt werden. Denn Labbadia wird sein Team am Sonntag nach dem Spiel in Gladbach erstmal in den Urlaub schicken.



Sendung: rbb Inforadio, 21.06.2020, 14.15 Uhr