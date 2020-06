imago-images/Contrast Audio: Inforadio | 09.06.2020 | Stephanie Baczyk | Bild: imago-images/Contrast

Interview | Anthony Ujah über Rassismus und Union - "Zu viele Leute werden rassistisch beleidigt"

09.06.20 | 17:55 Uhr

Unions Stürmer Anthony Ujah spielt seine achte Saison in der Fußball-Bundesliga. Mit Stephanie Baczyk sprach er im Interview über die aktuelle Rassismusdebatte, seine eigenen Erfahrungen mit Rassismus in deutschen Stadien und den Abstiegskampf mit Union.

rbb|24: Anthony Ujah, fangen wir mal mit den sportlichen Themen an: Gegen Schalke 04 reichte es für Union zwar wieder nicht zu einem Sieg, aber die Leistung war deutlich besser als zuvor gegen Gladbach. Was hat die Mannschaft anders gemacht in diesem Spiel? Anthony Ujah: Abstiegskampf bedeutet für mich, dass man eine Kampfmentalität braucht. Ich glaube, wir haben viele Spieler mit einer starken Mentalität. Es geht jetzt nicht mehr viel um Taktik oder Qualität. Es ist einfach Kampf und Mentalität, also die mentale Stärke der Spieler. Meine ganze Karriere in Deutschland ist Abstiegskampf. Alle Vereine, für die ich gespielt habe, haben gegen den Abstieg gespielt. Für mich ist das nichts Neues, ich weiß wie es geht. Und es geht nur damit: laufen, laufen, laufen, kämpfen ohne Ende, bis zum Ende. Nur so können wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.

Sie selbst standen gegen Schalke von Beginn an auf dem Platz und haben ein gutes Spiel gemacht. Das war erst ihr achter Startelf-Einsatz in dieser Saison. Wie sehen Sie ihre Rolle bei Union bisher und gerade jetzt in dieser Phase? Wie immer: Ich stelle mich immer in den Dienst der Mannschaft. Natürlich will ich mehr spielen, ich will immer von Anfang an spielen. Aber wenn das nicht so ist, dann bin ich bereit, der Mannschaft zu helfen, wenn ich reinkomme. In die neue Trainingswoche gehe ich mit dem Gefühl, wieder von Anfang an zu spielen. Bis jetzt bin ich zufrieden mit meinen Einsätzen. Insgesamt haben wir eine tolle Saison gespielt und jetzt sind wir in einer Situation, die wir seit Anfang der Saison eigentlich kaum hatten. Bei uns gab es keinen Druck, keiner hat erwartet, dass wir so eine gute Saison spielen, das hilft natürlich.

Es ist spannend zu hören, dass Union bisher eigentlich kaum Druck hatte. Wie ist das denn jetzt, merkt man, dass mehr Druck da ist oder ist die Mannschaft noch ruhig? Wir sind ruhig. Es gibt natürlich viele Faktoren. Jeder weiß, wie wichtig unsere Fans eigentlich für uns sind. Jetzt befinden wir uns in einer völlig neuen Situation, aber ich glaube nach drei, vier Spielen wissen wir jetzt: Ok, keine Fans ist keine Fans. Jetzt müssen wir uns selber pushen. Wir haben die Situation akzeptiert und jetzt müssen wir für die Zukunft des Vereins und unsere Zukunft kämpfen. Diese Stimmung hier zu Hause normalerweise, das macht einfach Spaß hier Fußball zu spielen. Damit wir nächste Saison diese Atmosphäre wieder haben können, müssen wir jetzt alles geben, um in der ersten Liga zu bleiben. Dann können wir weiter so eine Atmosphäre hier haben – natürlich erst dann, wenn sonst auch wieder alles normaler ist im Leben.

Ich würde mit Ihnen gerne noch über ein anderes Thema sprechen. Eines was schon lange da war und das in den letzten Wochen, seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA durch einen Polizisten, besonders viel Öffentlichkeit bekommt: Rassismus. Sie selbst haben zuletzt einen persönlichen Gastartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben. Gerade ist eine große Aufmerksamkeit für dieses Thema da. Wie erleben Sie das? Ich finde das positiv. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin einfach froh, wie die ganze Welt jetzt mit diesem Thema umgeht. Wenn ich im Fernsehen oder im Internet Bilder von den Protesten sehe: Da gibt es eine große Solidarität, die man so nie zuvor gesehen hat. Das gibt Hoffnung. Ich sehe das als positiv an, aber ich hoffe, es endet nicht mit diesem Protest. Ich hoffe, dass es tief in das Herz von jedem einzelnen geht. Damit wir ab jetzt friedlich und glücklich zusammen leben können.

Auch in der Bundesliga gab es ein paar Aktionen. Sie selber haben in Ihrem Gastbeitrag geschrieben, dass es zum Beispiel auch gut wäre, wenn die Nationalspieler mit ihrer Reichweite etwas posten. Welche Art des Protestes könnte man noch machen – was ist für Sie der richtige Weg? Es gibt viele Dinge, die man machen kann. Vieles beginnt zuhause mit den Eltern, mit der Kindererziehung. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man zuhause seinen Kindern sagt: Gehe in die Schule und sei nett zu Kindern mit anderen Hautfarben. Ich würde es zum Beispiel schön finden, wenn in der Zukunft ein kleines Kind einer weißen Familie zu seiner Mama oder seinem Papa kommt und sagt: "Ich brauche zehn Euro, wir sammeln für ein Geschenk für einen Klassenkameraden. Er oder sie ist der einzige Schwarze in unserer Klasse und wir wollen ihm ein Geschenk machen, als Geste, um ihm unsere Liebe zu zeigen." Das Problem ist nicht: Weiße gegen Schwarze, das Problem ist: Normale Menschen gegen Rassisten und die, die sich mit Rassisten abgeben. Keiner wird als Rassist geboren, das weiß jeder. Es geht um die Erziehung, was du von deinen Eltern, deinen Großeltern hörst. Kein Kind kommt von alleine auf solche Gedanken, es kommt immer von anderen Leuten. Deswegen denke ich, dass wir in den Schulen und in den Familien Gutes tun können, um dieses Problem für die Zukunft zu bekämpfen.

Es ist wichtig, dass wir nochmal über einen Vorfall sprechen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Sie und Leon Balogun – damals beide als Mainzer Spieler - nach einem Spiel in Hannover 2018 beide darauf aufmerksam gemacht haben, was dort auf der Tribüne passiert war. Da waren ein Mann und ein Kind, die Sie rassistisch beleidigt haben. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Es war schwer damals. Es war schwer in dem Moment, nach dem Spiel und in den nächsten Tagen. Das tut weh, das tut sehr weh. Was ich nicht verstehe: Es gibt einen schwarzen Spieler, der spielt bei Hannover, schießt da die Tore und macht sie glücklich. Sie gehen glücklich nach Hause, weil er die Tore schießt. Aber trotzdem machen sie sowas. Gegen einen gegnerischen Spieler machen sie sowas. Wir sind alle gleich. Wenn sich ein Fan denkt: Es ist nicht gut, so etwas gegen unseren Spieler zu machen, dann ist es auch nicht gut, sowas gegen einen gegnerischen Spieler zu machen. Wenn das alle begreifen, dann können wir ein gutes Zusammenleben haben. Es gibt noch viel zu tun, aber wir sind jetzt auf einem guten Weg.

Wie finden Sie Aktionen wie von Borussia Dortmund oder der DFL?

Die finde ich toll. Wir müssen das jetzt nicht jedes Spiel machen, aber es ist wichtig, dass das, was jetzt passiert, in unserem Kopf bleibt und in unserem Herzen. Und zwar dauerhaft. Ich weiß, dass es jetzt viele Leute gibt, die genervt sind. Es geht ihnen zu viel um Rassismus, im Internet, im Fernsehen, in sozialen Medien. Sie denken sich: 'Komm, jetzt ist es zu viel.' Es ist nicht zu viel! Was zu viel ist, sind die Leute, die rassistisch beleidigt werden - seit vielen, vielen Jahren, das ist zu viel! Es ist nicht zu viel Aufmerksamkeit jetzt. Es passiert schon so viele Jahre und es gibt Leute, die fast jeden Tag traurig sind deswegen. Es gibt jetzt eine Mutter, die ihren Sohn nie wieder sehen wird, weil er gestorben ist. Nicht, weil er krank war, sondern weil jemand ihn mit dem Knie auf den Boden gedrückt hat. Wenn jemand findet, es wäre zu viel zu lesen und hören im Moment, dann sollten wir an die denken, die jeden Tag mit Rassismus zu kämpfen haben und an die Familien, die ihre Kinder oder Eltern wegen so etwas verloren haben.

In deutschen Stadien gab es auch in dieser Saison schon einen Fall, bei dem rassistische Beschimpfungen öffentlich wurden. Jordan Torunarigha von Hertha BSC wurde im Pokalspiel bei Schalke 04 beschimpft, das kam aber erst nach dem Spiel so richtig raus, weil viele es nicht gehört haben oder gehört haben wollen. Wie oft passiert so etwas tatsächlich im Profifußball? Es ist nicht so oft, jedenfalls das man es mitkriegt. Es kann natürlich sein, dass es häufiger passiert, weil man ja nicht immer selbst in der Ecke des Stadions ist, wo man es hören kann. Aber es ist nicht so, dass wir jede Woche darüber reden müssen. Das ist auch gut so, dass wir nicht die ganze Saison darüber diskutieren. Ich hoffe einfach, dass es so schnell wie möglich besser wird und endlich alle zusammenleben können. Egal welche Nationalität oder Hautfarbe. Fußball ist ein wichtiger Sport dafür, denn wenn da so etwas passiert, dann erfährt es oft die ganze Welt. Und Fußball kann auch eine Lösung sein. Deswegen ist es wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Es ist einfach eine traurige Situation und es macht einfach keinen Spaß.

Das Interview mit Anthony Ujah führte Stephanie Baczyk, rbb Sport. Der Text ist eine redigierte und gekürzte Fassung. Sendung: Inforadio, 10.09.2020, 10.15 Uhr